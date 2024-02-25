Украина. Премьер лига25 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:42
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Верес – Колос – 0:2. Победа для Вишняка. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию обзор матча 18-го тура УПЛ
25 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:42
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Сегодня, 25 февраля «Колос» в матче 18-го тура УПЛ на выезде обыграл «Верес» со счетом 2:0.
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Верес» – «Колос» – 0:2
Голы: Цуриков (80), Паулаускас (84).
Предупреждение: Демченко (53).
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Гитис Паулаускас (Колос К).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос К).
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