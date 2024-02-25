Сегодня, 25 февраля «Колос» в матче 18-го тура УПЛ на выезде обыграл «Верес» со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Верес» – «Колос» – 0:2

Голы: Цуриков (80), Паулаускас (84).

Предупреждение: Демченко (53).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: