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Верес
25.02.2024 13:00 – FT 0 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:42
277
0

Верес – Колос – 0:2. Победа для Вишняка. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию обзор матча 18-го тура УПЛ

25 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:42
277
0
Верес – Колос – 0:2. Победа для Вишняка. Видео голов и обзор матча
ФК Верес

Сегодня, 25 февраля «Колос» в матче 18-го тура УПЛ на выезде обыграл «Верес» со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Верес» – «Колос» – 0:2

Голы: Цуриков (80), Паулаускас (84).

Предупреждение: Демченко (53).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Гитис Паулаускас (Колос К).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос К).
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Источник Sport.ua
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