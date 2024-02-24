Наконец-то зрители официально возвращаются на трибуны украинских стадионов во время матчей Премьер-Лиги. Причем одним из тех клубов, которые особенно настаивали на этом, был «Верес». И вот долгожданный день настал. Это произойдет в Ровно в воскресенье 25 февраля на игре местной команды с «Колосом».

Верес

Поддержка болельщиков для «Вереса» сейчас очень важна еще и с турнирной точки зрения. Народный клуб после первой половины чемпионата застрял внизу турнирной таблицы. А, учитывая то, что осталось провести игр меньше, чем было проведено осенью, времени на раскачку уже нет.

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Предсезонный сбор футболисты из Ровно провели в Турции под руководством уже нового главного тренера. Вместо уволенного в декабре прошлого года Сергея Лавриненко, коллектив возглавил 41-летний Олег Шандрук, который до этого работал здесь с командой U-19. Так вот в Турции «Верес» провел 8 матчей и ни в одном из них не проиграл (4 победы и 4 ничьи).

Если говорить об усилении ровенского клуба на вторую часть сезона, то следует обратить внимание на таких известных футболистов, как Евгений Банада, Дмитрий Шастал, Евгений Морозко, Денис Янаков, которые пополнили ряды «Вереса». Наверное, следует присмотреться и к черногорскому форварду Марко Мрвальевичу. Он, в основном, выступал у себя на родине за разные команды, а в 2020 году был признан лучшим нападающим Черногории.

Как сказал в одном из недавних интервью спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда, «... надо выходить на каждый матч и побеждать, несмотря на каком месте мы в таблице и не думая о том, что нам надо остаться в Премьер-Лиге. Надо побеждать и двигаться вперед».

Колос

В ковалевской команде не так много изменений по сравнению с первым кругом. В этом, скорее всего, нет особой необходимости, так как перед зимним перерывом «Колос» крепко обосновался в середине турнирной таблицы. Но без потерь не обошлось – по разным причинам покинули клуб Николай Золотов, Сергей Мякушко и Сергей Болбат.

Что касается приобретений, то выделим аренду у «Шахтера» Дмитрия Топалова, который способен играть на разных позициях. А также приход литовского нападающего Гитиса Паулаускаса. Он, кстати, уже является игроком сборной Литвы, где провел 11 матчей и забил 2 гола. Между прочим, трансфер Паулаускаса (300 тысяч евро) стал рекордным для клуба из Киевской области.

«Колос» тоже провел небольшой учебно-тренировочный сбор перед второй половиной сезона на турецком побережье, где сыграл 5 контрольных матчей (1 победа, 3 ничьи и 1 поражение). Остальное время команда готовилась у себя дома на родном стадионе в Ковалевке.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины на высшем уровне команды встречались 5 раз. Заметное преимущество у «Колоса», который побеждал 4 раза при одной ничьей. Вот и в первом круге нынешнего сезона в Ковалевке успех был на стороне хозяев поля 2:0. Голы забили Безбородько и Ориховский.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Паст, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Курко, Банада, Кучеров, Шастал, В.Шарай, Дахновский, Мрвальевич

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Ориховский, Топалов, Тотовицкий, Паулаускас

Прогноз на противостояние:

Первый официальный матч после длительного перерыва может быть абсолютно непредсказуем. Предположим, что обе команды будут стремиться набрать очки и, скорее всего, соперники завершат игру вничью 1:1.

25 февраля, воскресенье