ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Верес после Лавриненко

Ровенский «Верес» официально объявил о назначении на должность главного тренера основной команды бывшего коуча команды U-19 Олега Шандрука. Решение о его назначении на должность главного тренера приняли сегодня на заседании наблюдательного совета.

В тренерский штаб команды войдут тренеры Олег Герасимьюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Олег Шандрук родился 30-го января 1983 года в Смыге Ровенской области. В качестве футболиста выступал за луцкую «Волынь», донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», одесский «Черноморец» и «Севастополь».

Ранее 40-летний специалист уже возглавлял главную команду клуба – с 7-го августа 2018 до 14-го июня 2019 года. Под его руководством «Верес» в том сезоне стал пятым в Группе А Второй лиги (24 матча, 12 побед, 4 ничьи, 8 поражений, разница мячей 24-23).

В декабре 2021 года Олег Шандрук возглавил команду «Верес» U-19, а в мае 2023 года – возглавил детскую футбольную академию народного клуба.

Ранее «Верес» сообщил об увольнении Сергея Лавриненко.