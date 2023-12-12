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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 16:06 |
2111
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Верес после Лавриненко

Ровенским клубом будет руководить Олег Шандрук

12 декабря 2023, 16:06 |
2111
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Верес после Лавриненко
НК Верес. Олег Шандрук

Ровенский «Верес» официально объявил о назначении на должность главного тренера основной команды бывшего коуча команды U-19 Олега Шандрука. Решение о его назначении на должность главного тренера приняли сегодня на заседании наблюдательного совета.

В тренерский штаб команды войдут тренеры Олег Герасимьюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Олег Шандрук родился 30-го января 1983 года в Смыге Ровенской области. В качестве футболиста выступал за луцкую «Волынь», донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», одесский «Черноморец» и «Севастополь».

Ранее 40-летний специалист уже возглавлял главную команду клуба – с 7-го августа 2018 до 14-го июня 2019 года. Под его руководством «Верес» в том сезоне стал пятым в Группе А Второй лиги (24 матча, 12 побед, 4 ничьи, 8 поражений, разница мячей 24-23).

В декабре 2021 года Олег Шандрук возглавил команду «Верес» U-19, а в мае 2023 года – возглавил детскую футбольную академию народного клуба.

Ранее «Верес» сообщил об увольнении Сергея Лавриненко.

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Олег Шандрук Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Источник ФК Верес
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