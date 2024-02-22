ГАБОВДА: «Верес начнет весной с чистого листа. Не будем смотреть в таблицу»
Спортивный директор «Вереса» рассказал о зимней трансферной кампании
Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о зимней трансферной кампании клуба и задачах на вторую часть сезона:
«Я бы не сказал, что трансферная кампания агрессивна. Нет, все в нормальном, скромном русле и темпе. Маленькими шагами куда-то двигаемся, я считаю. Нет какого-то шума, как вы говорите, чего-то вау, чего-то экстра.
Хочется немного изменить ментальность ребятам и не думать не о том, чтобы остаться в лиге, а думать о том, что нужно побеждать в каждой игре и не нужно смотреть в турнирную таблицу. Мы начинаем второй круг. Хочется начинать его с чистого письма и смотреть, сколько у нас есть матчей – 14, если не ошибаюсь.
Надо выходить на каждый матч и побеждать, не смотря, на каком месте мы в таблице и не думая о том, что нужно остаться. Надо побеждать и двигаться вперед».
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