В воскресенье, 25 февраля, в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу встретятся ровненский «Верес» и ковалевский «Колос». Команды сыграют на поле стадиона «Авангард» в Ровно. Начало встречи запланировано на 13:00.

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«Верес» неудачно отыграл осеннюю часть сезона. Под руководством Сергея Лавриненко команда выиграла всего два матча из шестнадцати. Неутешительные результаты привели к смене главного тренера – весной команда будет играть под руководством 41-летнего Олега Шандрука. На вторую часть сезона команда усилилась такими украинскими футболистами, как Евгений Банада, Дмитрий Шастал, Евгений Морозко, Денис Янаков, а также черногорским форвардом Марком Мрвальевичем.

«Колос» в первой части чемпионата набрал 21 очков. С таким показателем команда Ярослава Вишняка занимает девятое место в турнирной таблице. В межсезонье «Колос» арендовал у «Шахтера» Дмитрия Топалова, способного играть на разных позициях. Также в команду пришел форвард сборной Литвы Гитис Паулаускас.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.