В субботу, 2 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. О. Бутовского, начало – в 15:30.

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«Ворскла»

На данный момент «Ворскла» занимает десятое место в турнирной таблице. Перед стартом тура было девятое, но полтавскую команду уже успел потеснить ЛНЗ, сенсационно выиграв свой матч в «Полесья» и опередив «Ворсклу» по дополнительным показателям.

Первую игру после возобновления УПЛ подопечные Сергея Долганского минимально уступили «Заре». Это поражение прервало шестиматчевую беспроигрышную серию команды (две победы и четыре ничьих). Но еще одна шестиматчевая серия остается действующей и после этого матча станет либо семиматчевой, либо прервется. Речь идет об отсутствии побед в родных стенах – по три поражения и ничьих.

Сможет помочь своей команде форвард Руслан Степанюк, отсидевший свою дисквалификацию за удаление в последнем матче перед перерывом против львовского «Руха». Против «Зари» Степанюка подменял новичок команды Николай Ковталюк, но отличиться результативными действиями не смог. Также сможет сыграть Александр Скляр, у которого тоже была дисквалификация на игру с луганской командой.

Состав «Ворсклы», если сравнивать с матчем против «Зари», изменится минимум на одну позицию, поскольку удаление получил центрбек Илья Крупский. Его заменит либо Челядин, либо Павлюк, Хрипчук или Рамирес, поэтому уже привычных кадровых проблем у «Ворсклы» не должно быть.

На игре будут болельщики, клуб получил разрешение на допуск до 1000 зрителей на трибуны.

«Верес»

У «Вереса» ситуация в турнирном плане гораздо хуже. Команда идет на предпоследнем месте, имея, однако, игру в запасе, но и непосредственные конкуренты, за исключением «Металлиста 1925», еще тоже будут играть свои перенесенные матчи.

На данный момент «Верес» имеет трехматчевую безвыигрышную серию, причем две последние игры подопечные Шандрука проиграли. Первую игру после возобновления чемпионата ровенчане проводили в Ковалевке и не сумели забить, пропустив два гола в конце.

Но другая серия «Вереса» смотрится гораздо хуже. Во-первых, 505 минут без голов на выезде. И даже больше, последние пятнадцать матчей на чужих стадионах ровенская команда не побеждает, причем ничьих было только четыре.

Одна кадровая потеря есть у клуба, но, очевидно, запланированая – хавбек Станислав Шарай на вторую часть сезона отправлен в перволиговую «Викторию» из Сум. Зато пополнил команду очередной игрок «Полесья» – арендованный правый защитник Евгений Морозко.

Статистика встреч

Между собой команды провели 7 матчей: +4=2-1, разница мячей 13-8 в пользу «Ворсклы». Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу тогда еще подопечных Скрипника, забивали Юрченко и Кучеров (автогол) за «Ворсклу» и как раз Станислав Шарай – за «Верес».

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Челядин, Бацула, Корниенко – Толи, Сиссоко – Мякушко, Скляр, Кане – Степанюк.

«Верес»: Когут – Балан, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко – Банада, Кучеров – Шастал, Яго, Дахновская – Мрвальевич.

Прогноз на противостояние

Предположим, что полтавская команда в равной игре все же выгрызет свои три очка, но без пропущенного мяча не обойдется – спрогнозируем победу «Ворсклы» со счетом 2:1.

2 марта, суббота