В меньшинстве играли интереснее. Ворскла минимально уступила Заре

В стартовом составе «Зари» по сравнению с первой частью чемпионата появилось сразу три новых игрока. Если Бутко и Жуниор Рейс после длительного перерыва вернулись в луганский клуб, то для Башича это была дебютная игра в УПЛ. Сергей Долганский, для которого это была первая игра в статусе главного тренера клуба УПЛ, задействовал четырех новых игроков. Толи и Мякушко вернулись в ряды полтавчан, а Сиссоко и Ковталюк провели первые игры в УПЛ. Отметим также Игоря Пердуту, проведшего 300-й (!) матч в составе полтавчан во всех турнирах.

Соперники осторожно начали первую игру в весенней части чемпионата. При этом игровых столкновений было немало. Так, в одном из эпизодов в штрафной Мякушко сыграл в ногу Батагову, за что получил желтую карточку от арбитра Шандора. Из-за отсутствия завершающих передач голевых моментов у ворот не возникало.

И все же, хозяева поля смогли первыми открыть счет на стадионе в Житомире. После розыгрыша углового пытался пробить по воротам Герреро, но удар получился несильный, и Башич вовремя головой добил мяч в ворота Исенко. Так, хорватский новичок полтавчан отметил голом свой дебют в украинском чемпионате. Вскоре «Ворскла» могла выровнять положение, но после дальнего удара Фелипе мяч угодил в перекладину и покинул поле.

В начале второго тайма мог отличиться Мичин, после выхода на замену пытавшийся замкнуть передачу Герреро, но защитники ликвидировали угрозу. Вскоре Мичин слёта пробил рядом с рамкой ворот. Полтавчане ответили дальним ударом Мякушко, на который отреагировал Сапутин.

Одним из ключевых моментов матча стало удаление Крупского, грубо сыгравшего против Антюха. Для Крупского это была первая красная карточка в УПЛ – в 22-й игре. «Заря», имея численное большинство, больше контролировала игру, однако до голевых моментов дело не доходило. Вместе с тем, «Ворскла» при первой возможности также организовывала контратаки, пытаясь избежать поражения, но не удалось.

В итоге победная серия «Зари» в матчах с «Ворсклой» продолжается в УПЛ 5 игр. При этом подопечные Юрия Коваля прервали свою безвыигрышную серию в чемпионате, продолжавшуюся 5 игр: три ничьи и два поражения. А полтавчане в Житомире прервали свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая продолжалась 6 игр: две победы и четыре ничьих.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Заря» – «Ворскла» - 1:0

Гол: Башич, 37

Предупреждения: Антюх, 22, Чурко, 29, Крупский, 63, Герреро, 90 – Мякушко, 16, Сиссоко, 39, Кане, 43, Ковталюк, 46, Фелипе, 90+3

Удаление: Крупский, 70 (грубый фол)

«Заря»: Сапутин – Рейс (Мишнев, 89), Джордан, Батагов, Бутко – Яцик, Башич – Кирюханцев, Чурко (Мичин, 49, Боль, 88), Антюх – Герреро (Волошин, 88).

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Крупский, Пердута – Толи (Челядин, 61), Сиссоко (Галас, 83) – Мякушко (Хрипчук, 84), Кане (Нестеренко, 61), Фелипе – Ковталюк.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 11 (4) – 6 (4)

Угловые: 5 – 0

Оффсайды: 3 – 1.

ЗАРЯ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C