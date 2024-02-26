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Заря
26.02.2024 13:55 – FT 1 : 0
Ворскла
Из-за воздушной тревоги матч начался не в 13:00, а в 13:55
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 17:05 |
367
0

Юрий КОВАЛЬ: «Победа для нас – это возможность дышать немного легче»

И. о. главного тренера «Зари» прокомментировал победу над «Ворсклой»

26 февраля 2024, 17:05 |
367
0
Юрий КОВАЛЬ: «Победа для нас – это возможность дышать немного легче»
ФК Заря. Юрий Коваль

Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Юрий Коваль прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (1:0) в матче 18-го тура УПЛ.

– После сборов были сложности с определением оптимального состава команды. Потому что, повторюсь, практически 80% команды переболело. Не знали до конца функциональное состояние. Решили оттолкнуться от, так сказать, проверенного состава. Для нас эта игра имела очень большое значение. Выбираться из подвала всегда сложнее. Была и нервозность, потому что каждый из нас хочет заработать зачетные пункты. Хотя в нашем составе достаточно опытных игроков.

Понимали, что учитывая все, сложно было играть в комбинационный футбол. Хотели играть исключительно на результат. Сработали подготовленные нами стандартные положения. После удаления в составе соперников, должны были играть в футбол, а получилось наоборот. Начали сохранять счет. Это нормально, это говорит о том, что все наши ребята хотят получить очки. Победа для нас, это возможность дышать немного легче и спокойнее готовиться к следующим матчам.

Почему решили сделать обратную замену Мичина?

– Он очень хорошо вышел в игру. Мог забивать, даже не один гол. У нас остался один слот на замену, она была исключительно тактическая. Надо было усилить середину поля, учитывая оборонительные действия. Хочу сказать спасибо ему за то, что он верно воспринял эту тактическую замену. Это было действие на благо команды.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Заря - Ворскла Юрий Коваль пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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