Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Ворскла – 1:0. Победа в большинстве с голом новичка. Обзор матча
Чемпионат Украины
Заря
26.02.2024 13:55 – FT 1 : 0
Ворскла
Из-за воздушной тревоги матч начался не в 13:00, а в 13:55
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 16:57 |
445
0

Заря – Ворскла – 1:0. Победа в большинстве с голом новичка. Обзор матча

Важная победа для команды Юрия Коваля

26 февраля 2024, 16:57 |
445
0
Заря – Ворскла – 1:0. Победа в большинстве с голом новичка. Обзор матча
ФК Заря

«Заря», которая неудачно провела первую часть сезона УПЛ, в стартовом официальном матче года сумела на своем поле обыграть «Ворсклу» со счетом 1:0.

Единственный гол забил новичок команды Яков Башич, который перебрался в команду только в феврале.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Заря» – «Ворскла» – 1:0
Гол: Башич, 37

События матча

70’
Illia Krupskyi (Ворскла) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Яков Башич (Заря).
По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Первый тайм Черноморца – заснуть можно. Мы недовольны»
Счет не по игре. Оболонь упустила победу над Черноморцем
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Заря - Ворскла видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны уже строит планы на новый сезон. Рассказал о задаче
Футбол | 26 февраля 2024, 17:29 0
Тренер Жироны уже строит планы на новый сезон. Рассказал о задаче
Тренер Жироны уже строит планы на новый сезон. Рассказал о задаче

Мичел надеется, что борьба за выживание останется в прошлом

Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Футбол | 26 февраля 2024, 10:12 9
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»

Экс-форвард сборной Англии стабильно критикует украинского вингера «Челси»

Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Футбол | 26.02.2024, 11:35
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Футбол | 26.02.2024, 00:50
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Футбол | 26.02.2024, 01:11
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 2
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
24.02.2024, 21:12 2
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 7
Футбол
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
25.02.2024, 21:01 11
Футбол
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 7
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем