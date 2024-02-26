Из-за воздушной тревоги матч начался не в 13:00, а в 13:55
Украина. Премьер лига26 февраля 2024, 16:57 |
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Заря – Ворскла – 1:0. Победа в большинстве с голом новичка. Обзор матча
Важная победа для команды Юрия Коваля
26 февраля 2024, 16:57 |
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«Заря», которая неудачно провела первую часть сезона УПЛ, в стартовом официальном матче года сумела на своем поле обыграть «Ворсклу» со счетом 1:0.
Единственный гол забил новичок команды Яков Башич, который перебрался в команду только в феврале.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Заря» – «Ворскла» – 1:0
Гол: Башич, 37
События матча
70’
Illia Krupskyi (Ворскла) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Яков Башич (Заря).
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