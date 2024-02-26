«Заря», которая неудачно провела первую часть сезона УПЛ, в стартовом официальном матче года сумела на своем поле обыграть «Ворсклу» со счетом 1:0.

Единственный гол забил новичок команды Яков Башич, который перебрался в команду только в феврале.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Заря» – «Ворскла» – 1:0

Гол: Башич, 37