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Чемпионат Украины
Заря
26.02.2024 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 02:41 |
44
0

Заря – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва тренеров с приставкой «и.о.»

26 февраля 2024, 02:41 |
44
0
Заря – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 26 февраля, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Заря


В первой части сезона луганская «Заря», преимущественно, запоминалась нам исключительно в свете негативных новостей. Эксперименты с назначением Ненада Лалатовича в качестве следующего главного тренера после выдающейся каденции Патрика ван Леувена провалились ровно также, как нидерландец в донецком «Шахтере». Вот только действующие чемпионы с возникшими трудностями справлялись с намного меньшим скрипом, чем их соседи по базовому географическому региону.

Следующим на очереди был Валерий Кривенцов, но после того, что происходило с «Зарей» в еврокубках под его началом, было лишь вопросом времени очередное решение руководства о смене курса. Руководить в итоге поставили во временной роли Юрия Коваля, и он не просто дотянул команду до зимней паузы, а даже смог провести некоторые стабилизирующие мероприятия, после чего ему доверили заняться коллективом и на зимних сборах.

«Заря» активно работала по тренировочной программе в Турции, проводила так называем совместные занятия/спарринги с командами, которые базировались неподалеку, и даже всего один раз проиграла, польской «Краковии» (0:4), что можно считать каким-никаким, но успехом. Но, как обычно и бывает, ребром стал вопрос усиления, и тут у луганчан есть скромная покупка хорвата Якова Башича в опорную зону, Кристофера Нваэзе в центр оборони, а также аренда нападающего Алиуна Ндура. По всей видимости, именно так в клубе решили спасаться от зоны вылета, где команда оказалась из-за целой вереницы неудачных результатов. Девять матчей из десяти без официальных без побед – это уже не предупредительный сигнал, а набат.

Ворскла


В начале сезона у полтавской «Ворсклы» еще были какие-то мечты о еврокубках, но после встреч с грузинской «Дилой» это приключение достаточно быстро завершилось. И настолько команда оказалась под впечатлением от тех игр, что в итоге зимой переманила к себе из состава соперников украинского нападающего Николая Ковталюка, который отличался в ее воротах. Поможет ли это забивать больше голов одному из наименее результативных коллективов верхней половины таблицы? Вот и посмотрим.

Виктор Скрипник, например, также не отказался бы в свое время от подобного трансфера форварда, так как играть с одним лишь Русланом Степанюком на острие без особых возможностей ротации оказалось не очень удачной идеей. Но теперь опытного наставника это уже не беспокоит, так как он ушел в харьковский «Металлист 1925» и прихватил с собой Владлена Юрченко, который в Полтаве так и не раскрыл свой безусловный талант.

Сергей Долганский – абсолютно новое лицо высшей тренерской школы в украинском футболе, так как ранее бывший вратарь занимался работой исключительно с представителями своего амплуа. Насколько такая рокировка окажется успешной – также посмотрим по ходу второй части кампании, но плана Б у «Ворсклы», по сути, нет, а вот неоднозначное положение в середине турнирной таблицы – есть. Скрипник перед уходом не проигрывал семь матчей подряд – серьезная планка.

История встреч


Футбольные пути «Зари» и «Ворсклы ранее пересекались 42 раза в рамках чемпионатов Украины и СССР. 17 матчей завершились победой луганчан, тогда как полтавчане выиграли 11 встреч и еще 14 раз команды сыграли вничью. Разница голов – 55:43, в пользу «мужиков». Крупнейшая победа «Зари» – 7:0 (1960), у «Ворсклы» – 3:0 (2018). Последний раз команды встречались в августе прошлого года, когда голы Эдуардо Герреро и Джордана в ответ на результативный удар Фелипе Родригеса принесли луганчанам победу (2:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Шандор изо Львова, который на своем счету имеет 31 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Петро Котубей и Игорь Дебенко, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Панчишиным и его ассистентом Сергеем Приступой. У Шандора уже есть опыт проведения матчей с участием «Зари» – 1 победа и 1 поражение, и «Ворсклы» – 1 победа и 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Боль, Джордан, Бутко – Гулько – Горбач, Мичин, Волошин, Бугай – Герреро.

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Рамирес, Пердута – Челядин, Толи – Мякушко, Кане, Фелипе – Ковталюк.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре мячи будут залетать в ворота обеих команд. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют и ТБ 2.5.

26 февраля, понедельник

«Заря» – «Ворскла»
Житомир. «Центральный». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – УНИАН ТВ
ЗАРЯ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 2:2
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Александр Снитко Sport.ua
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