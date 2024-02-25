Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Заря
26.02.2024 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 21:38 |
113
0

Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

25 февраля 2024, 21:38 |
113
0
Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В понедельник, 26-го февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

«Зелено-белые» расстались с Виктором Скрипником и он уже успел накануне провести первый матч чемпионата в статусе главного тренера харьковского «Металлиста 1925». Вместо этого «Ворскла» готовится зажечь для нас тренерскую звезду Сергея Долганского, и только лишь ради этого стоит обратить внимание на эту встречу. «Заря», в свою очередь, тренерский штаб не меняла, да и хватит с нее на этот сезон, пожалуй. Юрий Коваль продолжает возглавлять коллектив и сейчас у него главная задача – вытащить команду из подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Владислав ВАНАТ: «Перед игрой Гармаш сказал, что будет нас сегодня возить»
ФОТО. Лидера Полесья вывозили с поля в матче УПЛ. Что произошло?
КАБАЕВ: «Все сборы играл слева, а сегодня тренер сказал сыграть справа»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава текстовая трансляция Заря - Ворскла
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Футбол | 25 февраля 2024, 21:29 0
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии

Лондонский клуб в 6-й раз подряд проиграл финальный кубковый матч внутри страны

Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги
Футбол | 25 февраля 2024, 19:44 56
Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги
Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги

Ван Дейк забил гол за пару минут до конца второго дополнительного тайма

Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Футбол | 25.02.2024, 15:02
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Футбол | 25.02.2024, 15:49
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1
Футбол | 25.02.2024, 16:38
Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1
Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
24.02.2024, 10:27 1
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
24.02.2024, 11:14 12
Футбол
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
24.02.2024, 11:36
Теннис
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
25.02.2024, 06:45 3
Бокс
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
24.02.2024, 14:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем