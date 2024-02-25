В понедельник, 26-го февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

«Зелено-белые» расстались с Виктором Скрипником и он уже успел накануне провести первый матч чемпионата в статусе главного тренера харьковского «Металлиста 1925». Вместо этого «Ворскла» готовится зажечь для нас тренерскую звезду Сергея Долганского, и только лишь ради этого стоит обратить внимание на эту встречу. «Заря», в свою очередь, тренерский штаб не меняла, да и хватит с нее на этот сезон, пожалуй. Юрий Коваль продолжает возглавлять коллектив и сейчас у него главная задача – вытащить команду из подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.