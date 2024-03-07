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Чемпионат Украины
Верес
07.03.2024 18:40 – FT 1 : 1
Динамо Киев
Время начала матча было сдвинуто с 18:00 на 18:40 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 22:17 | Обновлено 07 марта 2024, 22:21
784
0

ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал матч с ровенским «Вересом»

07 марта 2024, 22:17 | Обновлено 07 марта 2024, 22:21
784
0
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после выездного матча 20-го тура УПЛ с ровенским «Вересом» (1:1):

– Неприятно терять очки на последних секундах матча. Сегодня у наших игроков я увидел не такое желание, которого ожидал. К сожалению, мы не довели эту игру до победы, хотя и выпустили в конце встречи защитников, понимая, что соперник организует навал на наши ворота, будет нагружать нашу оборону. Должны были спокойнее завершать эту игру, но уже как есть.

– Прокомментируйте замены, согласны ли, что не угадали, выпустив Бенито?

– Побеждает, проигрывает и играет вничью вся команда, поэтому по личностям ничего не скажу. Сегодня у нас была небольшая скамейка запасных, и в середине поля немногое можно было изменить. Дисквалифицирован Бражко, восстанавливается Ярмоленко, не мог играть Буяльский, выбыли Царенко и Супряга. Потому мы были ограничены в выборе.

Но футболисты, игравшие сегодня, находятся в команде, у нас есть свое лицо. Мы должны играть увереннее. В начале второго тайма мы мяч контролировали, потом почему подарили инициативу сопернику, и дали возможность «Вересу» чувствовать себя более раскрепощенно. Возвращаясь к заменам, скажу, что кто-то может выйти удачно, кто-то неудачно. К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось.

– Просматривали ли вы момент с назначением пенальти? Справедлив ли он был, на ваш взгляд?

– Нет, не смотрел, потому что еще не было времени, поэтому не могу комментировать этот эпизод.

– «Динамо» забило первым, таково было установка на игру? Планировали ли затем держать центр, фланги и действовать на контратаках?

– Думаю, нет ни одного тренера, который давал бы руководство пропустить первыми. Мы все понимали и говорили игрокам. Но, хочу откровенно сказать, что сегодня мы не были похожи сами на себя, поэтому результат закономерен.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Мрвальевич (Верес).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо пресс-конференция
Источник ФК Динамо Киев
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