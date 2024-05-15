Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство
Англия
15 мая 2024, 02:35 | Обновлено 15 мая 2024, 03:43
818
1

ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство

Южнокорейский футболист мог сравнять счет в матче «Тоттенхэм» – «Ман Сити», но...

15 мая 2024, 02:35 | Обновлено 15 мая 2024, 03:43
818
1
ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 86-й минуте лидер атак «шпор» Сон Хын Мин не реализовал выход 1 на 1 с голкипером. Штефан Ортега, который заменил Эдерсона, справился с ударом южнокорейского футболиста.

Если бы Сон забил, то «Тоттенхэм» сравнял бы, а в итоге Эрлинг Холанд оформил дубль на 90+1-й минуте.

Жузеп Гвардиола свалился на газон после нереализованного шанса Сона.

Благодаря этой победе «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и кампании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном».

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на нереализованный момент Сона

ФОТО. Реакция Гвардиолы на нереализованный момент Сона

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити (0:1)

По теме:
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину
видео видео голов и обзор Штефан Ортега Жузеп Гвардиола эмоции Тоттенхэм Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сэйвы Сон Хын Мин фото Арсенал Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 14 мая 2024, 10:12 3
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри

«Железный Майк» считает, что британец победит

Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Футбол | 14 мая 2024, 16:16 6
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги

Кепа может перейти в «Атлетико» или «Валенсию»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 14.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне
Футбол | 15.05.2024, 01:40
«Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне
«Финал ЛЧ? Ситуация ясна» Анчелотти заявил, что Лунин еще сыграет в сезоне
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Футбол | 14.05.2024, 19:12
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нехай щастить
Дуже великі питання у адекватності Данііла
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
14.05.2024, 07:30 2
Футбол
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
13.05.2024, 20:52 24
Футбол
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 14
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Свентек вышла в 1/4 финала супертурнира в Риме, обыграв экс-первую ракетку
Свентек вышла в 1/4 финала супертурнира в Риме, обыграв экс-первую ракетку
13.05.2024, 18:01
Теннис
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
13.05.2024, 18:45 3
Бокс
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем