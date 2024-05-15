ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство
Южнокорейский футболист мог сравнять счет в матче «Тоттенхэм» – «Ман Сити», но...
14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 86-й минуте лидер атак «шпор» Сон Хын Мин не реализовал выход 1 на 1 с голкипером. Штефан Ортега, который заменил Эдерсона, справился с ударом южнокорейского футболиста.
Если бы Сон забил, то «Тоттенхэм» сравнял бы, а в итоге Эрлинг Холанд оформил дубль на 90+1-й минуте.
Жузеп Гвардиола свалился на газон после нереализованного шанса Сона.
Благодаря этой победе «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и кампании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном».
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на нереализованный момент Сона
ФОТО. Реакция Гвардиолы на нереализованный момент Сона
Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити (0:1)
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