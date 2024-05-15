ВИДЕО. Нокдаун! Гвардиола снова заменил кипера в игре АПЛ. Известна причина
Эдерсон получил травму, но был готов продолжить поединок против «Тоттенхэма»
14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
Дубль в этом поединке оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.
На 69-й минуте встречи наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола заменил вратаря команды Эдерсона на Штефана Ортегу.
Дело в том, что за несколько минут до замены бразильский вратарь столкнулся с защитником «шпор» Кристианом Ромеро.
После этого голкипер пытался вернуться к игре, но Пеп Гвардиола принял решение о замене, что очень разозлило Эдерсона.
Это уже не первый случай в этом сезоне, когда Жузеп меняет Эдерсона.
10 марта Гвардиола поменял бразильца в игре с «Ливерпулем», а 28 апреля – в поединке против «Ноттингем Форест».
ВИДЕО. Нокдаун! Гвардиола снова заменил кипера в игре АПЛ. Известна причина
ВИДЕО. Эмоции Эдерсона
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