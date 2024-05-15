Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Нокдаун! Гвардиола снова заменил кипера в игре АПЛ. Известна причина
Англия
15 мая 2024, 00:49 |
1022
0

ВИДЕО. Нокдаун! Гвардиола снова заменил кипера в игре АПЛ. Известна причина

Эдерсон получил травму, но был готов продолжить поединок против «Тоттенхэма»

15 мая 2024, 00:49 |
1022
0
ВИДЕО. Нокдаун! Гвардиола снова заменил кипера в игре АПЛ. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Дубль в этом поединке оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

На 69-й минуте встречи наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола заменил вратаря команды Эдерсона на Штефана Ортегу.

Дело в том, что за несколько минут до замены бразильский вратарь столкнулся с защитником «шпор» Кристианом Ромеро.

После этого голкипер пытался вернуться к игре, но Пеп Гвардиола принял решение о замене, что очень разозлило Эдерсона.

Это уже не первый случай в этом сезоне, когда Жузеп меняет Эдерсона.

10 марта Гвардиола поменял бразильца в игре с «Ливерпулем», а 28 апреля – в поединке против «Ноттингем Форест».

ВИДЕО. Нокдаун! Гвардиола снова заменил кипера в игре АПЛ. Известна причина

ВИДЕО. Эмоции Эдерсона

По теме:
ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Манчестер Сити Эдерсон травма Штефан Ортега Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Футбол | 14 мая 2024, 16:16 6
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги

Кепа может перейти в «Атлетико» или «Валенсию»

Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Футбол | 15 мая 2024, 00:26 3
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе

«Королевский клуб» одержал победу со счетом 5:0

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 07:27
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Футбол | 14.05.2024, 07:30
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
Футбол | 14.05.2024, 23:04
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
14.05.2024, 07:59 3
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
14.05.2024, 10:01 4
Футбол
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
14.05.2024, 01:50 49
Теннис
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52 1
Бокс
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
13.05.2024, 18:45 3
Бокс
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
13.05.2024, 07:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем