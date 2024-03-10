10 марта проходит матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:45 по Киеву.

На 50-й минуте полузащитник «скаузеров» Алексис Макаллистер реализовал пенальти. Рефери назначил 11-метровый после того, как голкипер «Ман Сити» Эдерсон снес Дарвина Нуньеса в штрафной площади.

В итоге бразильский вратарь получил повреждения в результате столкновения с Нуньесом.

Эдерсон продолжил игру, но вскоре снова упал на газон. Главному тренеру «Ман Сити» Жузепу Гвардиоле пришлось заменить бразильца на Штефана Ортегу.

ФОТО. Гвардиола заменил кипера в игре с Ливерпулем, который привез пенальти