10 марта проходит матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:45 по Киеву.

На 50-й минуте полузащитник «скаузеров» Алексис Макаллистер реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после того, как голкипер «Ман Сити» Эдерсон снес Дарвина Нуньеса в штрафной плошади.

❗️ ВИДЕО. Эдерсон снес Нуньеса. Макаллистер реализовал пенальти за Ливерпуль

На 61-й минуте встрече счет 1:1.

MACCA CONVERTS FROM THE SPOT!!! GET IN!!! pic.twitter.com/C7fWpif8XD