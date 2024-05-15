«Вопросы остаются». Ребров рассказал о составе сборной Украины на Евро-2024
Тренер еще не на 100% определился с заявкой на турнир
Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил матч финала Кубка Украины между «Ворсклой» и «Шахтером», а также рассказал о ситуации в национальной команде перед Евро-2024.
«Мне важно, чтобы никто не травмировался в финале Кубка Украины. Уже знаем, что травму получил Судаков. Надеемся, что повреждение не очень серьезное. Легионеры у «Шахтера»? Это их дело. Они строят сильную команду, а если приезжает качественный легионер, то это усиливает наш чемпионат. Мои финалы Кубка? Я помню те финалы, когда я был тренером «Динамо». Тот матч, когда у нас два пенальти не забил Велозу, но потом Саша Шовковский вытащил».
«Состав на Евро-2024? Всегда есть вопросы, они остаются, сегодня на поле много кандидатов из «Шахтера». Будем смотреть, оценивать. Пришел Пушич, который дал результат. Я вижу, что игроки получают удовольствие от работы с этим наставником. Важно, что есть результат, всем нравится».
«Мое состояние? Я нервничаю только перед сборами, когда нужно готовиться, объяснять игрокам. А перед матчами я уже не нервничаю. Посмотрим, что у нас получится на Евро», – сказал Ребров.
Сборная Украины начнет Евро-2024 17 июня матчем против Румынии.
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