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Чемпионат Европы
15 мая 2024, 18:45 | Обновлено 15 мая 2024, 18:47
457
0

«Вопросы остаются». Ребров рассказал о составе сборной Украины на Евро-2024

Тренер еще не на 100% определился с заявкой на турнир

15 мая 2024, 18:45 | Обновлено 15 мая 2024, 18:47
457
0
«Вопросы остаются». Ребров рассказал о составе сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил матч финала Кубка Украины между «Ворсклой» и «Шахтером», а также рассказал о ситуации в национальной команде перед Евро-2024.

«Мне важно, чтобы никто не травмировался в финале Кубка Украины. Уже знаем, что травму получил Судаков. Надеемся, что повреждение не очень серьезное. Легионеры у «Шахтера»? Это их дело. Они строят сильную команду, а если приезжает качественный легионер, то это усиливает наш чемпионат. Мои финалы Кубка? Я помню те финалы, когда я был тренером «Динамо». Тот матч, когда у нас два пенальти не забил Велозу, но потом Саша Шовковский вытащил».

«Состав на Евро-2024? Всегда есть вопросы, они остаются, сегодня на поле много кандидатов из «Шахтера». Будем смотреть, оценивать. Пришел Пушич, который дал результат. Я вижу, что игроки получают удовольствие от работы с этим наставником. Важно, что есть результат, всем нравится».

«Мое состояние? Я нервничаю только перед сборами, когда нужно готовиться, объяснять игрокам. А перед матчами я уже не нервничаю. Посмотрим, что у нас получится на Евро», – сказал Ребров.

Сборная Украины начнет Евро-2024 17 июня матчем против Румынии.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: ICTV
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