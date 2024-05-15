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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с именитым ветераном
Испания
15 мая 2024, 18:58 |
93
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с именитым ветераном

Дэйли Блинд останется в клубе еще на два года

15 мая 2024, 18:58 |
93
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с именитым ветераном
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйли Блинд

«Жирона» официально сообщила о продлении контракта с опытным защитником команды Дэйли Блиндом. Новое соглашение с 34-летним нидерландцем рассчитано еще на два года – до лета 2026 года.

Блинд перешел в «Жирону» летом прошлого года из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Жирону» во всех турнирах.

Ранее украинский форвард «Жироны» Артем Довбик вошел в число претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/2024 в испанской Ла Лиге.

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Жирона Дэйли Блинд продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Жирона
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