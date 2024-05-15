Испания15 мая 2024, 18:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с именитым ветераном
Дэйли Блинд останется в клубе еще на два года
15 мая 2024, 18:58 |
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«Жирона» официально сообщила о продлении контракта с опытным защитником команды Дэйли Блиндом. Новое соглашение с 34-летним нидерландцем рассчитано еще на два года – до лета 2026 года.
Блинд перешел в «Жирону» летом прошлого года из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Жирону» во всех турнирах.
Ранее украинский форвард «Жироны» Артем Довбик вошел в число претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/2024 в испанской Ла Лиге.
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