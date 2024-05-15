ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила контракт с именитым ветераном

«Жирона» официально сообщила о продлении контракта с опытным защитником команды Дэйли Блиндом. Новое соглашение с 34-летним нидерландцем рассчитано еще на два года – до лета 2026 года.

Блинд перешел в «Жирону» летом прошлого года из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Жирону» во всех турнирах.

Ранее украинский форвард «Жироны» Артем Довбик вошел в число претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/2024 в испанской Ла Лиге.