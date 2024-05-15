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  4. Пирс МОРГАН: «Тоттенхэм, вы – бесполезные марионетки»
Англия
15 мая 2024, 19:32 |
1537
0

Пирс МОРГАН: «Тоттенхэм, вы – бесполезные марионетки»

Британский журналист и фан Арсенала жестко прокомментировал поражение шпор от Ман Сити

15 мая 2024, 19:32 |
1537
0
Пирс МОРГАН: «Тоттенхэм, вы – бесполезные марионетки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Британский журналист Пирс Морган, который является болельщиком «Арсенала», жестко раскритиковал «Тоттенхэм» после поражения «шпор» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2):

«Порро, ты тупой болван, «шпоры», вы – бесполезные марионетки. Фанаты ещё и поют – что за жалкая кучка неудачников.

«Вест Хэм» выиграет у «Сити» в воскресенье – в знак благодарности Деклану Райсу. Теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма», — написал Морган в Twitter.

Благодаря этой победе «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и компании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити (0:2)

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Пирс Морган Арсенал Лондон Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: Daily Mail
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