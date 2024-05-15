Пирс МОРГАН: «Тоттенхэм, вы – бесполезные марионетки»

Британский журналист Пирс Морган, который является болельщиком «Арсенала», жестко раскритиковал «Тоттенхэм» после поражения «шпор» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2):

«Порро, ты тупой болван, «шпоры», вы – бесполезные марионетки. Фанаты ещё и поют – что за жалкая кучка неудачников.



«Вест Хэм» выиграет у «Сити» в воскресенье – в знак благодарности Деклану Райсу. Теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма», — написал Морган в Twitter.

Благодаря этой победе «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и компании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Сити (0:2)