Йован МАРКОСКИ: «Хочется, чтобы в кубковом финале победила Ворскла»

Среди большого количества людей, которые в нынешнем финальном поединке Кубка Украины «Шахтер» – «Ворскла» будут отдавать предпочтение полтавской команде, есть немало ее бывших игроков. Один из них – серб Йован Маркоски, который защищал цвета «Ворсклы» в течение девяти лет, начиная с сезона-2006/07 до сезона-2014/15. С полтавской командой он сумел стать победителем кубкового розыгрыша пятнадцать лет назад, одолев донецкий «Шахтер» с минимальным счетом 1:0.

– Что вспоминается из того матча?

– Запомнилась наша победа и сумасшедшая атмосфера на стадионе в Днепропетровске от болельщиков из Полтавы. Да и вообще сама игра. Не могу сказать, что она была очень хорошей, ведь все мы знаем, какую в то время «Шахтер» имел команду и какие игроки в ней были. Но несмотря ни на что, мы не опустили руки. Каждый из нас отдавал всего себя ради того, чтобы победить.

– Чем запомнился период, проведенный в Украине?

– Если не учитывать выигрыш кубового трофея, то это сам факт того, что самый большой период своей игровой карьеры я провел в Украине. Моя жена из Полтавы, а второй сын наполовину украинец, наполовину серб. Могу сказать, что время, проведенное мной в «Ворскле», было для меня лучшим в карьере. В нашем коллективе были дружеские отношения между игроками, хорошее отношение людей как в самом клубе, так и в Полтаве в целом. Поэтому мои воспоминания не только с футболом связаны. Возможно, проведенное время в Полтаве было лучшим периодом в жизни.

– За футбольными делами в Украине следите?

– Конечно. По возможности почти за каждым матчем «Ворсклы» я внимательно слежу из трансляций по интернету. Поэтому о событиях в полтавской команде, как и в украинском футболе, я всегда в курсе. К тому же, постоянно на связи с Володей Чеснаковым. Недавно Николай Петрович Павлов сказал, что нынешний «Шахтер» не сильнее того, с которым «Ворскла» встречалась в финале Кубка Украины в 2009-м. Хотя в донецкой команде нынешнего образца есть немало молодых футболистов, игру которых я часто вижу в еврокубках. Мне всегда нравилось, как играл «Шахтер» в период моих выступлений в Украине, и эта команда до сих пор играет в такой же футбол. Так, как и 10-15 лет назад. И я, как и Николай Петрович, поэтому думаю, что у нынешней «Ворсклы» есть гораздо больше шансов выиграть Кубок, чем у нас пятнадцать лет назад.

– Как думаете, как построит свою игру «Ворскла» в сегодняшнем финале?

– «Шахтер» лучше, но не намного, чем «Ворскла». И это не обсуждается. Если бы я был в полтавской команде, то атаковал бы. Понятно, что многое зависит от соперника, в игре с которым можно было бы применять прессинг, играть от обороны. То есть использовать все, что возможно. И я не сомневаюсь, что Сергей Долганский и его тренерский штаб сделали анализ относительно того, как играть и на кого обратить внимание. Впрочем, если бы мне довелось побывать в шкуре полтавчан и сделать детальный анализ, то видимо говорил бы иначе, чем сейчас. Лично я люблю открытый футбол, не боюсь рисковать, атаковать. Не могу сказать, что полностью прав, но это просто мое мнение.

– С кем из украинцев поддерживаете связь и до сих пор?

– В Полтаве есть друзья и не из футбольных кругов, с кем общаюсь. А кроме Чеснакова часто контактируем также с Сергеем Кравченко, который сейчас работает в тренерском штабе «Александрии». За тем, как играет эта команда, я тоже слежу.

– Какие прогнозы относительно победителя финала?

– Мне хочется, чтобы «Ворскла» победила. Это даже не обсуждается! Понимаю, что будет трудно, однако у полтавской команды есть немалый шанс на достижение положительного результата. Все члены коллектива должны проникнуться общим стремлением к победе и быть на поле как единый монолит. А если каждый будет думать, что он крутой и умеет играть в футбол, то тогда от такой работы ничего не будет.

Ранее бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов рассказал, почему президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины 2009 года.