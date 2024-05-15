Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины
Бывший главный тренер «Ворсклы» вспомнил разговор с президентом «Шахтера»
Бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов рассказал, почему президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины 2009 года.
– Что Вам Луческу сказал после матча?
– Мы с Луческу не говорили, просто пожали друг другу руки. Но на следующий день в обед мне позвонил Ринат Ахметов. Я хорошо запомнил его слова. Он сказал: «У «Шахтера» еще точно будет возможность выиграть Кубок, но я не знаю, будет ли такая возможность у «Ворсклы». Поэтому поздравляю Вас с победой». Не каждый президент клуба найдет в себе силы поздравить соперника с победой.
Ранее Николай Павлов рассказал о самой большой премии за победу в Кубке Украины 2009 года.
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Перед уходом он продал Шахтеру игру в чемпионате и начал сознательно провоцировать конфликты в руководстве и в коллективе. Потому, что у него на руках было очень выгодное предложение Ахметова (1 млн дол зп) возглавить Ильичевец, но действующий контракт с Ворсклой.