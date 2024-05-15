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  4. Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины
Кубок Украины
15 мая 2024, 13:19 |
1517
4

Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины

Бывший главный тренер «Ворсклы» вспомнил разговор с президентом «Шахтера»

15 мая 2024, 13:19 |
1517
4
Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины
Николай Павлов

Бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов рассказал, почему президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины 2009 года.

– Что Вам Луческу сказал после матча?

– Мы с Луческу не говорили, просто пожали друг другу руки. Но на следующий день в обед мне позвонил Ринат Ахметов. Я хорошо запомнил его слова. Он сказал: «У «Шахтера» еще точно будет возможность выиграть Кубок, но я не знаю, будет ли такая возможность у «Ворсклы». Поэтому поздравляю Вас с победой». Не каждый президент клуба найдет в себе силы поздравить соперника с победой.

Ранее Николай Павлов рассказал о самой большой премии за победу в Кубке Украины 2009 года.

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Ринат Ахметов Николай Павлов Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Мирча Луческу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Gargantua
Павлов прекрасный тренер, но очень нечистоплотный человек.
Перед уходом он продал Шахтеру игру в чемпионате и начал сознательно провоцировать конфликты в руководстве и в коллективе. Потому, что у него на руках было очень выгодное предложение Ахметова (1 млн дол зп) возглавить Ильичевец, но действующий контракт с Ворсклой.
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0
yurchik553
Павлов добре заробив грошей в українському футболі годуючись з рук олігархів... 
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0
New Zealander
В тот момент Павлов наверное подумал что Ахметов звонит чтобы предложить ему стать тренером Шахтера. Я представляю как Павлов был расстроен когда услышал не то что ожидал
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0
Тарас Картоплянка
Браво, Ахметов!
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-2
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