Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины

Бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов рассказал, почему президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины 2009 года.

– Что Вам Луческу сказал после матча?

– Мы с Луческу не говорили, просто пожали друг другу руки. Но на следующий день в обед мне позвонил Ринат Ахметов. Я хорошо запомнил его слова. Он сказал: «У «Шахтера» еще точно будет возможность выиграть Кубок, но я не знаю, будет ли такая возможность у «Ворсклы». Поэтому поздравляю Вас с победой». Не каждый президент клуба найдет в себе силы поздравить соперника с победой.

Ранее Николай Павлов рассказал о самой большой премии за победу в Кубке Украины 2009 года.