В среду, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер».

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Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Начало матча запланировано в 19:00.

«Ворскла» за свою историю выиграла один Кубок Украины в сезоне 2008/09, обыграв в финале «Шахтер» (1:0).

«Горняки» за свою историю выиграли 13 национальных кубков, а в последний раз торжествовали в турнире в сезоне 2018/19.

Прямую трансляцию поединка проведет телеканал ICTV2.

Ворскла – Шахтер. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция