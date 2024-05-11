Ворскла – Шахтер. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 19:00 финальный матч национального кубка
В среду, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Начало матча запланировано в 19:00.
«Ворскла» за свою историю выиграла один Кубок Украины в сезоне 2008/09, обыграв в финале «Шахтер» (1:0).
«Горняки» за свою историю выиграли 13 национальных кубков, а в последний раз торжествовали в турнире в сезоне 2018/19.
Прямую трансляцию поединка проведет телеканал ICTV2.
Ворскла – Шахтер. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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