Экс-игрок сборной Украины рассказал о брате, который 7 месяцев был в плену
Сергей Шевчук 7 месяцев находился в российчком плену
Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о том, что его брат Сергей был одним из защитников Мариуполя и провел 7 месяцев в российском плену.
«Это был очень тяжелый период для нашей семьи. У моего брата четверо детей, и это тяжелый период, когда он 7 месяцев был в плену. Все еще идет восстановление, мы его поддерживаем».
«Вы знаете, что вышел недавно фильм про Мариуполь («20 дней в Мариуполе» – прим)... Я даже на премьеру не пришел, мне страшно было это переживать. Брат участвовал в создании. Сейчас брат более-менее здоров».
«Он в свое время занимался футболом, но потом был в пограничных войсках», – рассказал Шевчук.
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