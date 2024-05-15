Экс-игрок сборной Украины рассказал о брате, который 7 месяцев был в плену

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о том, что его брат Сергей был одним из защитников Мариуполя и провел 7 месяцев в российском плену.

«Это был очень тяжелый период для нашей семьи. У моего брата четверо детей, и это тяжелый период, когда он 7 месяцев был в плену. Все еще идет восстановление, мы его поддерживаем».

«Вы знаете, что вышел недавно фильм про Мариуполь («20 дней в Мариуполе» – прим)... Я даже на премьеру не пришел, мне страшно было это переживать. Брат участвовал в создании. Сейчас брат более-менее здоров».

«Он в свое время занимался футболом, но потом был в пограничных войсках», – рассказал Шевчук.