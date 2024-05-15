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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 18:11 | Обновлено 15 мая 2024, 18:12
1125
0

Экс-игрок сборной Украины рассказал о брате, который 7 месяцев был в плену

Сергей Шевчук 7 месяцев находился в российчком плену

15 мая 2024, 18:11 | Обновлено 15 мая 2024, 18:12
1125
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал о брате, который 7 месяцев был в плену
ФК Верес. Вячеслав Шевчук

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о том, что его брат Сергей был одним из защитников Мариуполя и провел 7 месяцев в российском плену.

«Это был очень тяжелый период для нашей семьи. У моего брата четверо детей, и это тяжелый период, когда он 7 месяцев был в плену. Все еще идет восстановление, мы его поддерживаем».

«Вы знаете, что вышел недавно фильм про Мариуполь («20 дней в Мариуполе» – прим)... Я даже на премьеру не пришел, мне страшно было это переживать. Брат участвовал в создании. Сейчас брат более-менее здоров».

«Он в свое время занимался футболом, но потом был в пограничных войсках», – рассказал Шевчук.

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Вячеслав Шевчук Сергей Шевчук российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ICTV
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