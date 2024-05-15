Кубок Украины15 мая 2024, 18:04 | Обновлено 15 мая 2024, 18:27
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Зубков и Кевин – в основе Шахтера на финал Кубка Украины против Ворсклы
Стали известны составы команд
15 мая 2024, 18:04 | Обновлено 15 мая 2024, 18:27
948
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Сегодня, 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» состоится финал Кубка Украины сезона 2023/2024, в котором полтавская «Ворскла» сыграет с донецким «Шахтером». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупский, Якубу, Мякушко, Кане, Скляр, Сиссоко, Степанюк
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Кевин, Сикан
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Комментарии 2
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Я не розумію чому не дати шанс Марлону? Не хочете замість Бондаренка то спробуйте його на місці Криськіва чи Степаненка. Людина має швидкість, техніку та гольове чуття в порівнянні з вищеперерахованими футболістами
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