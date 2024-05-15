Зубков и Кевин – в основе Шахтера на финал Кубка Украины против Ворсклы

Сегодня, 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» состоится финал Кубка Украины сезона 2023/2024, в котором полтавская «Ворскла» сыграет с донецким «Шахтером». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупский, Якубу, Мякушко, Кане, Скляр, Сиссоко, Степанюк

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Кевин, Сикан