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  4. Никлас ФЮЛЛЬКРУГ: «Хуммельс заслужил вызов в сборную Германии»
Чемпионат Европы
15 мая 2024, 18:41 |
85
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Никлас ФЮЛЛЬКРУГ: «Хуммельс заслужил вызов в сборную Германии»

Форвард «Боруссии» Дортмунд не согласен с решением Нагельсманна

15 мая 2024, 18:41 |
85
0
Никлас ФЮЛЛЬКРУГ: «Хуммельс заслужил вызов в сборную Германии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг

Форвард «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна не включать Матса Хуммельса в заявку «Бундестима» на домашний Евро-2024:

«Матс проводит выдающийся сезон, все это знают. Он, безусловно, заслужил вызов, учитывая его производительность», – заявил Фуллькруг.

Напомним, окончательная заявка сборной Германии на Евро-2024 станет известна завтра, 16 мая. Соперниками «Бундестима» по групповому этапу будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.

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Никлас Фуллкруг Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник
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