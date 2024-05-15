Никлас ФЮЛЛЬКРУГ: «Хуммельс заслужил вызов в сборную Германии»

Форвард «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна не включать Матса Хуммельса в заявку «Бундестима» на домашний Евро-2024:

«Матс проводит выдающийся сезон, все это знают. Он, безусловно, заслужил вызов, учитывая его производительность», – заявил Фуллькруг.

Напомним, окончательная заявка сборной Германии на Евро-2024 станет известна завтра, 16 мая. Соперниками «Бундестима» по групповому этапу будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.