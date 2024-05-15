Чемпионат Европы15 мая 2024, 18:41 |
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Никлас ФЮЛЛЬКРУГ: «Хуммельс заслужил вызов в сборную Германии»
Форвард «Боруссии» Дортмунд не согласен с решением Нагельсманна
15 мая 2024, 18:41 |
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Форвард «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна не включать Матса Хуммельса в заявку «Бундестима» на домашний Евро-2024:
«Матс проводит выдающийся сезон, все это знают. Он, безусловно, заслужил вызов, учитывая его производительность», – заявил Фуллькруг.
Напомним, окончательная заявка сборной Германии на Евро-2024 станет известна завтра, 16 мая. Соперниками «Бундестима» по групповому этапу будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.
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