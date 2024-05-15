Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ
Инсайдеры прогнозируют, что в финале ворота «галактикос» будет защищать Тибо Куртуа
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Журналисты ESPN уверяют, что восстановившийся от травмы бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который успел провести три сухих матча в Ла Лиге, готовится выйти в стартовом составе «Реала» на поединок против «Боруссии». Ожидается, что Андрей Лунин впервые в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 останется в запасе.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
Thibaut Courtois is in line to start for Real Madrid in the Champions League final against Borussia Dortmund on June 1 at Wembley, sources have told ESPN's @alexkirkland and @RodrigoFaez. pic.twitter.com/xW7U7rI56I— ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2024
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