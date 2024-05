Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Журналисты ESPN уверяют, что восстановившийся от травмы бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который успел провести три сухих матча в Ла Лиге, готовится выйти в стартовом составе «Реала» на поединок против «Боруссии». Ожидается, что Андрей Лунин впервые в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 останется в запасе.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

Thibaut Courtois is in line to start for Real Madrid in the Champions League final against Borussia Dortmund on June 1 at Wembley, sources have told ESPN's @alexkirkland and @RodrigoFaez. pic.twitter.com/xW7U7rI56I