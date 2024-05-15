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  4. Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ
Лига чемпионов
15 мая 2024, 18:55 |
364
0

Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ

Инсайдеры прогнозируют, что в финале ворота «галактикос» будет защищать Тибо Куртуа

15 мая 2024, 18:55 |
364
0
Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Журналисты ESPN уверяют, что восстановившийся от травмы бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который успел провести три сухих матча в Ла Лиге, готовится выйти в стартовом составе «Реала» на поединок против «Боруссии». Ожидается, что Андрей Лунин впервые в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 останется в запасе.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Карло Анчелотти Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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