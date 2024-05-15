«Где МЮ и Челси?». Гвардиола подколол конкурентов и вспомнил Жирону
Тренер уверен, что деньги решают не все
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который по итогам следующего матча может оформить четвертый кряду чемпионский титул АПЛ, считает, что успех команды связан не только с деньгами.
Тренер уколол конкурентов и привел пример «Жироны», которая со скромными финансами вышла в Лигу чемпионов.
«Если бы дело было только в деньгах, то ранее выигрывали бы только МЮ, потом «Челси» должен был забирать все, потом – «Арсенал». Они за последние 5 лет потратили столько же, сколько и мы. И они должны тогда быть тут, в борьбе за титул, рядом с нами. Где они? Они не рядом с нами».
«Если бы все зависело от денег, то «Жирона» никогда бы не вышла в Лигу чемпионов. А «Лестер» никогда бы не выиграл АПЛ. Никто еще выигрывал четыре титула АПЛ кряду, мы хотим это сделать», – сказал Гвардиола.
Титул команде принесет победа над «Вест Хэмом» в последнем туре 19 мая.
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