«Где МЮ и Челси?». Гвардиола подколол конкурентов и вспомнил Жирону

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который по итогам следующего матча может оформить четвертый кряду чемпионский титул АПЛ, считает, что успех команды связан не только с деньгами.

Тренер уколол конкурентов и привел пример «Жироны», которая со скромными финансами вышла в Лигу чемпионов.

«Если бы дело было только в деньгах, то ранее выигрывали бы только МЮ, потом «Челси» должен был забирать все, потом – «Арсенал». Они за последние 5 лет потратили столько же, сколько и мы. И они должны тогда быть тут, в борьбе за титул, рядом с нами. Где они? Они не рядом с нами».

«Если бы все зависело от денег, то «Жирона» никогда бы не вышла в Лигу чемпионов. А «Лестер» никогда бы не выиграл АПЛ. Никто еще выигрывал четыре титула АПЛ кряду, мы хотим это сделать», – сказал Гвардиола.

Титул команде принесет победа над «Вест Хэмом» в последнем туре 19 мая.