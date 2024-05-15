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  4. ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину
Испания
15 мая 2024, 02:04 |
65
0

ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину

14 мая «красно-белые» уступили «Вильярреалу» со счетом 0:1

15 мая 2024, 02:04 |
65
0
ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.

На 59-й минуте отличился Бертран Траоре, а спустя несколько минут Виктор мог сравнять счет.

Украинец сместился с фланга в центр, обыгрался в стеночку с партнером по команде и нанес удар, но мяч попал в поперечину.

ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину

Видеообзор матча Жирона – Вильярреал (0:1)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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