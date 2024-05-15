14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.

На 59-й минуте отличился Бертран Траоре, а спустя несколько минут Виктор мог сравнять счет.

Украинец сместился с фланга в центр, обыгрался в стеночку с партнером по команде и нанес удар, но мяч попал в поперечину.

ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину

Viktor Tsygankov hits the crossbar 😳🇺🇦pic.twitter.com/AM8y4xkLHY — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 14, 2024

Видеообзор матча Жирона – Вильярреал (0:1)