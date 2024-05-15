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Испания
15 мая 2024, 13:34 | Обновлено 15 мая 2024, 13:36
1805
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Легендарный Депор вернулся в профи. Этому помог экс-форвард Динамо и Карпат

Последние четыре сезона команда из Ла-Коруньи провела в третьем по силе дивизионе испанского футбола

15 мая 2024, 13:34 | Обновлено 15 мая 2024, 13:36
1805
1
Легендарный Депор вернулся в профи. Этому помог экс-форвард Динамо и Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Депортиво» из Ла-Коруньи является одной из наиболее популярных команд автономного сообщества Галисия, даже несмотря на то, что сейчас переживает далеко не лучшие свои времена. Молодое поколение болельщиков, особенно из-за пределов Испании, и вовсе могло не слышать о существовании такой команды, а вот для более старших их коллег «Депортиво» однозначно является не менее легендарным футбольным проектом, нежели «Лестер» образца чемпионства в английской Премьер-лиге сезона-2015/16.

Тот «Депортиво» сенсационно выиграл чемпионат Испании в сезоне-1999/2000, а затем не менее неожиданно в течение двух лет кряду добирался еще и до четвертьфиналов Лиги чемпионов! Поэтому если сейчас, по прошествии четверть века с тех событий, вы без особого труда и подглядывания назовете хотя бы половину имен и фамилий футболистов, которые составляли костяк «Депортиво» в 2000 году, то ваш болельщицкий стаж уже однозначно можно характеризовать, как весьма и весьма солидный.

Футболисты легендарного Депортиво в 2000 году

Впрочем, если сейчас вы не сможете назвать ни одного игрока из действующего состава «Депора», то в этом нет абсолютно ничего зазорного. Дело в том, что последние четыре сезона галисийцы провели в третьем по рангу дивизионе испанского футбола, который с лета 2022 года называется Примера Федерасьон. Увлекаться изучением таких «глубин», безусловно, положено только самым преданным поклонникам испанского футбола, а для всех остальных сегодня важно знать только одно – по итогам сезона-2023/24 «Депортиво» наконец-то возвращается в профессиональный футбол.

Испанская Примера Федерасьон является не только третьим по рангу дивизионом тамошнего футбола, но и значится как высшая лига среди тех, которые носят полупрофессиональный статус. Именно здесь проходит своего рода «водораздел» между клубами солидного уровня и теми, для кого футбол – это своего рода приятное совмещение бизнеса, социальной составляющей и просто возможности удовлетворить спортивные амбиции.

Закат «Депортиво» начался еще в сезоне-2017/18. Тогда галисийцы под руководством легендарного нидерландца суринамского происхождения Кларенса Зеедорфа финишировали на последнем месте в Ла Лиге (Примере), спикировав в Ла Лигу 2, или как ее часто еще называют – Сегунду. Вернуться в элитарный дивизион с ходу у «Депортиво» не получилось (команда финишировала шестой, а затем драматично проиграла в финале плей-офф за право повыситься в классе «Мальорке»: 2:0 – в первом домашнем матче и 0:3 – в выездном ответном), после чего в команде произошла своего рода кадровая революция, и по итогам сезона-2019/20 речи о возвращении в Ла Лигу уже не шло. Даже хуже: «Депортиво» неожиданно финишировал 19-м, и спикировал в третью лигу…

Выступления в Примере Федерасьон для «Депортиво» растянулись на долгие четыре сезона. Причем в последних двух, не считая текущего, галисийцы завоевывали право на плей-офф за выход в Ла Лигу 2, однако каждый раз проигрывали, оставаясь то за шаг, то за два шага от заветной цели.

Текущий сезон для «Депортиво», который летом минувшего года принял 52-летний испанский коуч Иманол Идьякес, начался весьма непросто. После восьмого тура галисийцы занимали 15-ю позицию в турнирной таблице группы I Примеры Федерасьон, которая является последней, позволяющей уберечься от вылета из этого дивизиона, но вовсе не думать о повышении в классе. Чтобы снова претендовать хотя бы на плей-офф за выход в Ла Лигу 2 «Депортиво» требовалось подняться в топ-5, но в средине октября минувшего года, когда у чемпионов Испании сезона-1999/2000 была в активе лишь одна победа при пяти ничьих и двух поражениях, мечтать об этом могли лишь самые рьяные фанаты команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иманол Идьякес

Нужно отдать должное руководству «Депортиво», которое не пошло на поводу у эмоций, и предоставило Иманолу Идьякесу возможность работать дальше. Вскоре результаты галисийцев начали стремительно улучшаться, и после 20-го тура «Депортиво» впервые объявился в топ-5. Дальше – больше: с 21 января подопечные Идьякеса выдали феноменальную 16-матчевую беспроигрышную серию (13 побед при всего-то 3 ничьих), которая не только позволила им взобраться на первую строчку в турнирке, но и подойти к матчу 36-го тура против главного преследователя в лице «Барселоны» Б с надеждами на досрочное оформление «золота» группы I Примеры Федерасьон, дающего прямую путевку в Ла Лигу 2.

Поединка против «Барселоны» Б в Ла-Корунье ждали с особенным трепетом. Игра, состоявшаяся 12 мая, собрала на «Риасоре» почти аншлаг: посетить матч решили 31833 болельщика при номинальной вместимости арены в 32912 посетителей. Победа позволяла «Депортиво» оторваться от преследователей в достаточной степени, чтобы гарантировать за два тура до финиша выигрыш группы I Примеры Федерасьон.

И ее галисийцам принес тот, кто и должен был это сделать по всем законам жанра – 35-летний ветеран «Депортиво» Лукас Перес. Испанец, который с 2011 по 2013 годы поиграл в Украине, где был на контрактах в «Карпатах» и «Динамо», а впоследствии сумел дорасти в профессиональном развитии до уровня игрока лондонского «Арсенала», вернулся в Ла-Корунью в январе 2023-го. В текущем сезоне опытный игрок уже отличился 12 забитыми мячами и 17 голевыми передачами в 30 поединках чемпионата за «Депортиво». Иными словами, Лукас Перес имеет на своем счету почти по одному результативному действию в каждом матче сезона-2023/24 за галисийцев!

В ворота «Барселоны» Б Лукас Перес забил, великолепно исполнив штрафной удар на 57-й минуте. Впрочем, оценивая красоту этого гола на видео, обязательно обратите внимание на абсолютно переполненные трибуны стадиона «Риасор», и не забывайте, что речь идет о матче всего-навсего третьего дивизиона испанского чемпионата! Это фантастика!!!

Как пишут очевидцы, в последние годы болельщицкий интерес к «Депортиво» в Ла-Корунье и Галисии действительно очень существенно вырос. Поговаривают даже, что ажиотаж вокруг билетов на некоторые матчи команды настолько велик, что сравним с тем, который помнят болельщики со стажем во времена начала «нулевых», когда легендарный «Депор» играл еще в Лиге чемпионов.

Что особенно приятно для боссов клуба, так это то, что на «Депортиво» начали активно ходить молодые болельщики. Сейчас их доля в фан-движении заметно увеличивается, что дает надежду галисийцам на продолжение славных традиций не только на поле, но и на трибунах.

В текущем сезоне, где «Депортиво» предстоит сыграть еще два матча, в том числе один домашний, суммарно на «Риасоре» побывало 417182 болельщика, а это лучший показатель для клуба за последние семь лет. Даже в последнем (к текущему моменту) сезоне в рамках Ла Лиги на галисийцев ходили хуже (389842). Причем, впереди еще финальный тур против «Реала Унион», на котором наверняка также будет почти аншлаг, и это позволит «Депортиво» установить лучший показатель посещаемости домашних матчей за последнее десятилетие. Опять же, не будем забывать, что речь идет даже не о Ла Лиге 2, а о Примере Федерасьон!

Важно и то, что Иманолу Идьякесу удалось в первой команде создать пресловутый сплав опыта и молодости, где важную роль на ряду с ветеранами вроде 35-летнего Лукаса Переса или 36-летнего Микела Баленсиаги играет 18-летний Давид Мелла – миниатюрный левый вингер, являющийся выпускником академии клуба, который в текущем сезоне в 28 матчах отличился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами в рамках Примеры Федерасьон.

К Мелле уже присматриваются более богатые и успешные в настоящий момент испанские клубы, но Давид – вовсе не единственное молодое дарование нынешнего «Депортиво». На Пиренеях в экспертной среде уже вовсю шутят, что сезон для галисийцев спасли не только ветераны, но и дети. А помимо Давида Меллы специалисты особенно выделяют также 21-летнего вингера Еремая Эрнандеса, который прошел, среди прочего, через академию мадридского «Реала», прежде чем оказаться в «Депортиво».

Getty Images/Global Images Ukraine. Еремай Эрнандес

И последний фактор крайне значим для клуба, причем не только с точки зрения потенциальной прибыли от продажи своих талантов в будущем. Вопрос нынешних трансформаций, происходящих внутри «Депортиво», куда более глобален, так как сейчас галисийцы, похоже, наконец-то начали всерьез поворачиваться лицом к своим молодым исполнителям, давая им реальные шансы проявить себя в первой команде.

Преданные поклонники «Депортиво» помнят, как чуть более десяти лет назад, когда галисийцы впервые за два десятилетия спикировали в Сегунду, руководство клуба обещало, что будет делать ставку на футболистов из молодежной академии, что позволит команде заложить фундамент для будущих успехов. В реальности же эти слова оказались очередной «пустышкой», а многие талантливые воспитанники кантеры «Депора» предпочитали как можно раньше уехать в другие клубы.

Когда пару лет назад среди детей, занимавшихся на тот момент в клубной академии «Депортиво», провели анонимный опрос, то его результат шокировал всех руководителей. Ключевой причиной, которая способна подтолкнуть юных воспитанников галисийцев пойти на смену клуба оказалась та, которая в формуляре описывалась как «отсутствие возможностей проявить себя в основном составе». Не деньги, не интерес от топ-клубов, а именно нежелание «Депортиво» видеть своих воспитанников в первой команде!

Сейчас эта негативная тенденция, как и многие другие, действительно осталась в прошлом, и все это позволяет фанатам «Депортиво» рассчитывать на продолжение прогресса в следующем сезоне уже в рамках Ла Лиги 2. Но в чем сходятся практически все болельщики «Депора» и обозреватели: в составе этой команды очень хотелось бы продолжать видеть Лукаса Переса – человека, ставшего истинным идолом и легендой для теперешнего поколения посетителей «Риасора». Фанаты не забудут, как их любимец ради возвращения в Ла-Корунью отказался от полумиллиона евро, причитавшихся ему по контракту от «Кадиса», и именно поэтому ветерана поддерживают и чтят как истинного вожака команды, которой однажды, возможно, снова повезет выйти на такой же легендарный уровень выступлений, как четверть века назад…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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