Стала известна сумма трансфера экс-форварда Динамо из Кадиса в Депортиво

34-летний экс-форвард «Динамо» и «Карпат» Лукас Перес уже в ближайшее время сменит клубную прописку в Испании.

Нынешний клуб ветерана «Кадис», играющий в Ла Лиге, согласовал все детали продажи игрока в «Депортиво» из Ла-Корунью, который нынче выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола.

Непосредственно за трансфер Переса «Депортиво» заплатит 500 тысяч евро. От такой же суммы форвард откажется в пользу «Кадиса» и ради осуществления сделки, хотя по условиям своего трудового соглашения выполнил все, чтобы получить такие деньги от клуба в виде бонусов. Еще определенную сумму «Кадису» удастся сэкономить, не выплачивая Лукасу Пересу зарплату до конца контракта, который действует до лета 2023-го.

Напомним, Лукас Перес с 2011 по 2013 годы играл за «Карпаты» (60 матчей, 15 голов, 8 ассистов), а затем перешел в «Динамо», но так и не сыграл ни одного официального поединка за киевлян.