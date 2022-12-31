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Испания
31 декабря 2022, 18:45 |
117
0

Стала известна сумма трансфера экс-форварда Динамо из Кадиса в Депортиво

Лукас Перес в ближайшее время вернется в Ла-Корунью

31 декабря 2022, 18:45 |
117
0
Стала известна сумма трансфера экс-форварда Динамо из Кадиса в Депортиво
Instagram. Лукас Перес

34-летний экс-форвард «Динамо» и «Карпат» Лукас Перес уже в ближайшее время сменит клубную прописку в Испании.

Нынешний клуб ветерана «Кадис», играющий в Ла Лиге, согласовал все детали продажи игрока в «Депортиво» из Ла-Корунью, который нынче выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола.

Непосредственно за трансфер Переса «Депортиво» заплатит 500 тысяч евро. От такой же суммы форвард откажется в пользу «Кадиса» и ради осуществления сделки, хотя по условиям своего трудового соглашения выполнил все, чтобы получить такие деньги от клуба в виде бонусов. Еще определенную сумму «Кадису» удастся сэкономить, не выплачивая Лукасу Пересу зарплату до конца контракта, который действует до лета 2023-го.

Напомним, Лукас Перес с 2011 по 2013 годы играл за «Карпаты» (60 матчей, 15 голов, 8 ассистов), а затем перешел в «Динамо», но так и не сыграл ни одного официального поединка за киевлян.

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Лукас Перес Депортиво Ла-Корунья Кадис трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Portal Cadista
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