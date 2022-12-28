Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании

Экс-форвард киевского «Динамо» Лукас Перес собирается покинуть испанский «Кадис» ради возвращения в другой испанский клуб – «Депортиво».

Контракт футболиста с нынешним клубом действителен до конца текущего сезона. Сообщается, что стороны не собираются продлевать соглашение.

Перес хочет вернуться в «Депортиво», за который он игра с 2014 по 2016 и с 2017 по 2018 года. В футболке этого клуба он провел 96 матчей, в которых отдал 22 ассиста и забил 33 гола.

Правда, стоит отметить, что «Кадис» сейчас выступает в Ла Лиге, а «Депортиво» – в третьем дивизионе Испании.

С 2011 по 2013 года испанец играл за Карпаты (60 матчей, 15 голов, 8 ассистов). В феврале 2013 года Перес на правах аренды перешел в «Динамо», но так и не сыграл за киевлян.

Перес на протяжении своей карьеры также поиграл за ПАОК, «Райо Валекано», «Арсенал», «Вест Хэм», «Алавес» и «Эльче».