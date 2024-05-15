Соболева не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
Анастасия в трех сетах проиграла Зейнеп Сонмез из Турции
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия).
В матче второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, с боями уступила Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).
Парма. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 1:6, 6:4, 5:7
Это была первая встреча теннисисток. На этих соревнованиях Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125.
В следующем раунде Сонмез сразится против Юле Нимайер (№105 WTA) или Анкиты Райны (№269 WTA).
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