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  4. Соболева не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
WTA
15 мая 2024, 17:57 |
129
0

Соболева не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии

Анастасия в трех сетах проиграла Зейнеп Сонмез из Турции

15 мая 2024, 17:57 |
129
0
Соболева не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия).

В матче второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, с боями уступила Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).

Парма. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 1:6, 6:4, 5:7

Это была первая встреча теннисисток. На этих соревнованиях Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125.

В следующем раунде Сонмез сразится против Юле Нимайер (№105 WTA) или Анкиты Райны (№269 WTA).

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Анастасия Соболева WTA Парма Зейнеп Сонмез
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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