Соболева не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия).

В матче второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, с боями уступила Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).

Парма. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 1:6, 6:4, 5:7

Это была первая встреча теннисисток. На этих соревнованиях Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125.

В следующем раунде Сонмез сразится против Юле Нимайер (№105 WTA) или Анкиты Райны (№269 WTA).