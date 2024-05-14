Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) успешно начала борьбу в основе грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия).

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Марину Стакушич из Канады (№201 WTA).

Парма. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Марина Стакушич (Канада) – 6:3, 4:6, 6:3

Это была первая встреча теннисисток. Анастасия ранее не выигрывала матчей в основной сетке турниров такой категории.

В следующем раунде Соболева сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).