WTA14 мая 2024, 17:20 | Обновлено 14 мая 2024, 17:23
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Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125
Анастасия преодолела стартовый круг основной сетки в Парме
14 мая 2024, 17:20 | Обновлено 14 мая 2024, 17:23
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) успешно начала борьбу в основе грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия).
В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Марину Стакушич из Канады (№201 WTA).
Парма. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Марина Стакушич (Канада) – 6:3, 4:6, 6:3
Это была первая встреча теннисисток. Анастасия ранее не выигрывала матчей в основной сетке турниров такой категории.
В следующем раунде Соболева сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).
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