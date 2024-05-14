Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125
WTA
14 мая 2024, 17:20 | Обновлено 14 мая 2024, 17:23
390
2

Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125

Анастасия преодолела стартовый круг основной сетки в Парме

14 мая 2024, 17:20 | Обновлено 14 мая 2024, 17:23
390
2
Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) успешно начала борьбу в основе грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия).

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Марину Стакушич из Канады (№201 WTA).

Парма. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Марина Стакушич (Канада) – 6:3, 4:6, 6:3

Это была первая встреча теннисисток. Анастасия ранее не выигрывала матчей в основной сетке турниров такой категории.

В следующем раунде Соболева сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA).

По теме:
Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинка Соболева прошла квалификацию на турнире в Италии
Не подала на матч. Соболева уступила второй сеяной в 1/4 финала в Трнаве
Анастасия Соболева WTA Парма Марина Стакушич
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
Бокс | 13 мая 2024, 18:29 1
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика

Тайсон не впечатлен раной на голове отца

ФОТО. Костюк в зеленом купальнике отдыхает в Швейцарии
Теннис | 14 мая 2024, 14:13 3
ФОТО. Костюк в зеленом купальнике отдыхает в Швейцарии
ФОТО. Костюк в зеленом купальнике отдыхает в Швейцарии

Марта набирается сил перед Ролан Гаррос

Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Футбол | 14.05.2024, 07:59
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Футбол | 14.05.2024, 07:12
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Футбол | 14.05.2024, 11:24
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
З дебютною перемогою Настю на рівні WTA!!!
Ответить
+4
Олександр Науменко
Молодець Настя, +15 очок і 10 сходинок рейтингу. Потроху наближається до другої сотні.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
14.05.2024, 10:12
Бокс
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
13.05.2024, 07:55 3
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
14.05.2024, 01:50 48
Теннис
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 13
Футбол
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
12.05.2024, 16:59 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
12.05.2024, 20:03 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем