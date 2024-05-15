Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Украины 2023/24
15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.
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Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!
Лидер «горняков» Георгий Судаков не играет в этой встрече из-за травмы.
Кубок Украины 2023/24. Финал. 15 мая
Ворскла – Шахтер – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Сикан, 41, Конопля, 57
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Сикан, 41 мин.
🔥 Данило Сікан забиває гол у фіналі Кубка України ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2024
🧡 «Шахтар» попереду 1:0 у вирішальному матчі! 🏆#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/eH6NFVnonP
ГОЛ! 0:2 Конопля, 57 мин.
⚽️ Юхим Конопля подвоює нашу перевагу у фіналі Кубка України! 🏆🇺🇦#Shakhtar #ВорсклаШахтар (0:2) pic.twitter.com/YQ754JOAHu— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2024
Ворскла – Шахтер. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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