Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
15 мая 2024, 20:32 |
1955
1

Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Украины 2023/24

15 мая 2024, 20:32 |
1955
1
Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ. Кубок Украины

15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

Лидер «горняков» Георгий Судаков не играет в этой встрече из-за травмы.

Кубок Украины 2023/24. Финал. 15 мая

Ворскла – Шахтер – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Сикан, 41, Конопля, 57

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Сикан, 41 мин.

ГОЛ! 0:2 Конопля, 57 мин.

Ворскла – Шахтер. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Мяч пересек линию ворот. Шахтер забил второй гол в финале Кубка
ВИДЕО. Сикан эффектным ударом головой вывел Шахтер вперед в финале Кубка
«Вопросы остаются». Ребров рассказал о составе сборной Украины на Евро-2024
Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер видео голов и обзор Кубок Украины по футболу Даниил Сикан Ефим Конопля
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ
Футбол | 15 мая 2024, 18:55 0
Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ
Анчелотти все решил? В ESPN сообщили, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ

Инсайдеры прогнозируют, что в финале ворота «галактикос» будет защищать Тибо Куртуа

Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Бокс | 15 мая 2024, 09:47 5
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой

Тайсон получит 69 млн долларов, а гонорар Усика составит 34 млн долларов

Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии
Футбол | 15.05.2024, 12:16
Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии
Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Футбол | 15.05.2024, 08:01
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Футбол | 15.05.2024, 06:55
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
a.fedorenko1953
Таке бажаня побачити у виконані Полтави  ,англійського сюжету з троьома забитими голами на прикінці фіналу. Тах хочется подивитися на обіс...них  кротів, фейс Палкінда, і простосри, ахметки та продажних журналістів та коментаторів.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
14.05.2024, 10:01 7
Футбол
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
14.05.2024, 06:01
Теннис
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
14.05.2024, 16:16 6
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
14.05.2024, 10:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем