ВИДЕО. Касорла сделал красоту. Убийственная паненка с пенальти

Опытный испанский футболист Санти Касорла отметился ярким моментом в матче чемпионата Катара «Аль-Садд» - «Аль-Гарафа» (2:0).

На 65-й минуте Касорла реализовал пенальти. Испанец взял хороший разгон, но затем едва подсек мяч. Смотрите видео идеальной «паненки»:

This Santi Cazorla panenka bounced before it went over the line 😱 pic.twitter.com/JwwHuZUTjg