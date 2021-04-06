ВИДЕО. Касорла сделал красоту. Убийственная паненка с пенальти

Опытный испанский футболист Санти Касорла отметился ярким моментом в матче чемпионата Катара «Аль-Садд» - «Аль-Гарафа» (2:0).
На 65-й минуте Касорла реализовал пенальти. Испанец взял хороший разгон, но затем едва подсек мяч. Смотрите видео идеальной «паненки»:
This Santi Cazorla panenka bounced before it went over the line 😱 pic.twitter.com/JwwHuZUTjg— ESPN FC (@ESPNFC) April 5, 2021
Напомним, что Касорла перебрался в «Аль-Садд» летом 2020 года, покинув в конце прошлого сезона «Вильярреал».
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Источник — Sport.ua
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