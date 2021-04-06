ВИДЕО. Касорла сделал красоту. Убийственная паненка с пенальти

36-летний испанец в очередной раз продемонстрировал свой уровень

  • 06.04.2021 19:00
  • 2058 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Касорла сделал красоту. Убийственная паненка с пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный испанский футболист Санти Касорла отметился ярким моментом в матче чемпионата Катара «Аль-Садд» - «Аль-Гарафа» (2:0).

На 65-й минуте Касорла реализовал пенальти. Испанец взял хороший разгон, но затем едва подсек мяч. Смотрите видео идеальной «паненки»:

Напомним, что Касорла перебрался в «Аль-Садд» летом 2020 года, покинув в конце прошлого сезона «Вильярреал».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 06.04.2021 19:06
    -1
    Ну в чемпионате Катара, такое пижонство проходит...
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