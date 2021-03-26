Его довели тролли и расисты. Знаменитый Анри заявил об уходе из соцсетей

Экс-футболист сборной Франции опубликовал резонансное заявление

  • 26.03.2021 23:42
  • 988 просмотров
  • 5 комментариев
Его довели тролли и расисты. Знаменитый Анри заявил об уходе из соцсетей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри опубликовал заявление о том, что уходит из соцсетей из-за травли и анонимных оскорблений на почве расизма:

«С завтрашнего утра я собираюсь уйти из социальных сетей, пока люди во власти не смогут регулировать свои платформы с такой же энергией и жестокостью, как сейчас, когда вы нарушаете авторские права.

Повышенный уровень расизма, травли людей и, как следствие, ментальных проблем у пострадавших – все это слишком токсично, чтобы просто игнорировать. Должна быть какая-то ответственность.

Сейчас слишком просто создать аккаунт и использовать его для травли и оскорбления без каких-либо последствий, оставаясь анонимом. Пока это не изменится, я удаляю все мои аккаунты в соцсетях. Надеюсь, что перемены настанут скоро».

Тьерри Анри работал главным тренером клуба MLS «Монреаль Импакт» с ноября 2019 года по февраль 2021 года, а до того несколько месяцев тренировал «Монако».

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 27.03.2021 00:27
    0
    Ну и пусть. Одним негром в инете меньше.
    Ссылка
    sand
      sand, 27.03.2021 00:11
    0
    Ой мама, шо ж он будет делать без этого рассадника имбецилов? Жысть пропала... А вроде ж взрослый мужик.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 26.03.2021 23:56
    +1
    какие мы нежные....
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 26.03.2021 23:53
    +1
    Luisa Spagnoli, 26.03.2021 23:50
    Ох, Анри.... Ты даже не представляешь что будет ждать мир если " люди во власти СМОГУТ регулировать свои платформы", пусть лучше так, чем то что может быть
    Он всю жизнь прожил в нормальных странах и не знает что такое Совок и аналогичные с ним режимы. Без свободы интернета половина мира снова превратится в концлагерь.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 23:50
    +1
    Ох, Анри.... Ты даже не представляешь что будет ждать мир если " люди во власти СМОГУТ регулировать свои платформы", пусть лучше так, чем то что может быть
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.03.2021 23:56
    +1
    какие мы нежные....
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 26.03.2021 23:53
    +1
    Luisa Spagnoli, 26.03.2021 23:50
    Ох, Анри.... Ты даже не представляешь что будет ждать мир если " люди во власти СМОГУТ регулировать свои платформы", пусть лучше так, чем то что может быть
    Он всю жизнь прожил в нормальных странах и не знает что такое Совок и аналогичные с ним режимы. Без свободы интернета половина мира снова превратится в концлагерь.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 23:50
    +1
    Ох, Анри.... Ты даже не представляешь что будет ждать мир если " люди во власти СМОГУТ регулировать свои платформы", пусть лучше так, чем то что может быть
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 27.03.2021 00:27
    0
    Ну и пусть. Одним негром в инете меньше.
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 27.03.2021 00:11
    0
    Ой мама, шо ж он будет делать без этого рассадника имбецилов? Жысть пропала... А вроде ж взрослый мужик.
    Ссылка
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