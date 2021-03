Его довели тролли и расисты. Знаменитый Анри заявил об уходе из соцсетей

Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри опубликовал заявление о том, что уходит из соцсетей из-за травли и анонимных оскорблений на почве расизма:

«С завтрашнего утра я собираюсь уйти из социальных сетей, пока люди во власти не смогут регулировать свои платформы с такой же энергией и жестокостью, как сейчас, когда вы нарушаете авторские права.

Повышенный уровень расизма, травли людей и, как следствие, ментальных проблем у пострадавших – все это слишком токсично, чтобы просто игнорировать. Должна быть какая-то ответственность.

Сейчас слишком просто создать аккаунт и использовать его для травли и оскорбления без каких-либо последствий, оставаясь анонимом. Пока это не изменится, я удаляю все мои аккаунты в соцсетях. Надеюсь, что перемены настанут скоро».

Тьерри Анри работал главным тренером клуба MLS «Монреаль Импакт» с ноября 2019 года по февраль 2021 года, а до того несколько месяцев тренировал «Монако».

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg