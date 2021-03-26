Его довели тролли и расисты. Знаменитый Анри заявил об уходе из соцсетей

Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри опубликовал заявление о том, что уходит из соцсетей из-за травли и анонимных оскорблений на почве расизма:

«С завтрашнего утра я собираюсь уйти из социальных сетей, пока люди во власти не смогут регулировать свои платформы с такой же энергией и жестокостью, как сейчас, когда вы нарушаете авторские права.

Повышенный уровень расизма, травли людей и, как следствие, ментальных проблем у пострадавших – все это слишком токсично, чтобы просто игнорировать. Должна быть какая-то ответственность.

Сейчас слишком просто создать аккаунт и использовать его для травли и оскорбления без каких-либо последствий, оставаясь анонимом. Пока это не изменится, я удаляю все мои аккаунты в соцсетях. Надеюсь, что перемены настанут скоро».

Тьерри Анри работал главным тренером клуба MLS «Монреаль Импакт» с ноября 2019 года по февраль 2021 года, а до того несколько месяцев тренировал «Монако».