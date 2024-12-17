Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тьерри Анри назвал главную причину неудач Ман Сити
Англия
17 декабря 2024, 19:28 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:29
670
0

Тьерри Анри назвал главную причину неудач Ман Сити

Француз считает, что команде не хватает голов

17 декабря 2024, 19:28 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:29
670
0
Тьерри Анри назвал главную причину неудач Ман Сити
Getty Images/Global images Ukraine. Тьерри Анри

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри проанализировал кризисное положение «Манчестер Сити». Экс-игрок отметил, что причиной негативных результатов является продажа забивных игроков.

«Мы все знаем, и это первый раз, когда нам разрешили это сказать, что мы можем оспорить его решения, например, отпустить Палмера, Рияда Мареза, Хулиана Альвареса. Гюндоган вернулся, и это уже не тот Гюндоган, который забивал по 17 голов за сезон.

Вам не хватает этих голов. Холанд забивает те же голы, несколько меньше, чем в своем первом сезоне, но он делает то, что делал обычно. Я видел, как он промахивается по воротам в каждом сезоне, но где голы Махреза, Альвареса или Кевина Де Брюйне, Гюндогана – где эти голы?», – сказал Анри.

По теме:
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
Премия Пушкаша. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году
Тьерри Анри Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Футбол | 17 декабря 2024, 15:54 34
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге

Ответы футболиста в несколько раз превысили среднюю норму доверия

Трубин выразил слова поддержки Мудрику после информации о допинге
Футбол | 17 декабря 2024, 19:42 0
Трубин выразил слова поддержки Мудрику после информации о допинге
Трубин выразил слова поддержки Мудрику после информации о допинге

Анатолий пожелал Михаилу оставаться сильным

Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Футбол | 17.12.2024, 12:37
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Суркис стал дедом. У центрального защитника Динамо родился ребенок
Футбол | 17.12.2024, 14:21
Суркис стал дедом. У центрального защитника Динамо родился ребенок
Суркис стал дедом. У центрального защитника Динамо родился ребенок
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Бокс | 17.12.2024, 08:03
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 342
Футбол
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
17.12.2024, 08:32 12
Футбол
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
17.12.2024, 09:31
Бокс
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 30
Футбол
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
16.12.2024, 08:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем