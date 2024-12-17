Тьерри Анри назвал главную причину неудач Ман Сити

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри проанализировал кризисное положение «Манчестер Сити». Экс-игрок отметил, что причиной негативных результатов является продажа забивных игроков.

«Мы все знаем, и это первый раз, когда нам разрешили это сказать, что мы можем оспорить его решения, например, отпустить Палмера, Рияда Мареза, Хулиана Альвареса. Гюндоган вернулся, и это уже не тот Гюндоган, который забивал по 17 голов за сезон.

Вам не хватает этих голов. Холанд забивает те же голы, несколько меньше, чем в своем первом сезоне, но он делает то, что делал обычно. Я видел, как он промахивается по воротам в каждом сезоне, но где голы Махреза, Альвареса или Кевина Де Брюйне, Гюндогана – где эти голы?», – сказал Анри.