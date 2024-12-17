Легенда Арсенала призвал фанатов уменьшить критику в сторону Гвардиолы

Легендарный игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался по поводу тренерского кризиса Жузепа Гвардиолы. Экс-игрок призвал фанатов уменьшить критику по отношению к испанскому специалисту.

«Скажу одну вещь об этой команде – такое произошло впервые в карьере Жузепа Гвардиолы. Давайте не будем прибивать этого парня и команду за происходящее.

Нельзя сказать, что он может покинуть свой пост – Жузеп не такой тренер. Он очень жесткий и энергичный, когда выигрывает, потому что хочет удержаться на этой планке.

И он стал приятнее, когда очутился в кризисе. Команда играет не очень хорошо, но говорит: «Я люблю свою команду. Они играли очень хорошо».

А иногда он выбегает на поле и критикует свою команду, когда они выиграли со счетом 3:0, но он спорит с тем, кто совершил неточный пас.

Мне это нравиться. Когда ты на вершине, пытаешься измениться, чтобы там остаться. Когда ты там, где сейчас «Ман Сити», то стараешься быть хорошим парнем», – сказал Анри.

Напомним, что начиная с 30 октября горожане отыграли 11 матчей во всех турнирах, из которых восемь поединков закончились поражением.