Модрич повторил рекорд Срны по матчам за сборную Хорватии

Сборная Хорватии уступила Словении (0:1) в первом матче отбора на ЧМ-2022.

Хавбек «Реала» Лука Модрич провел свой 134-й матч в составе сборной Хорватии. По этому показателю хавбек сравнялся с экс-футболистом хорватской команды и донецкого «Шахтера» Дарио Срной.

🚨 At this moment, team captain Luka Modrić joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/sEPudYHbcT