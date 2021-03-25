Модрич повторил рекорд Срны по матчам за сборную Хорватии

Сборная Хорватии уступила Словении (0:1) в первом матче отбора на ЧМ-2022.
Хавбек «Реала» Лука Модрич провел свой 134-й матч в составе сборной Хорватии. По этому показателю хавбек сравнялся с экс-футболистом хорватской команды и донецкого «Шахтера» Дарио Срной.
🚨 At this moment, team captain Luka Modrić joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/sEPudYHbcT— HNS (@HNS_CFF) March 24, 2021
После этой встречи Хорватия находится на 5-м месте в группе H, не набрав ни одного очка.
В следующем матче хорваты дома примут Кипр. Эта встреча пройдет 27 марта.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.