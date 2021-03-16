ВИДЕО. Вратарь Руй Патрисиу получил жуткую травму в игре с Ливерпулем

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

На 87-й минуте вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу получил серьезную травму головы. Его одноклубник Конор Коуди столкнулся с португальцем и нанес ему удар по голове. Патрисиу потерял сознание. Игру приостановили почти на 15 минут, вратарю оказывали помощь за пределами поля.