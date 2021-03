ВИДЕО. Вратарь Руй Патрисиу получил жуткую травму в игре с Ливерпулем

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

На 87-й минуте вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу получил серьезную травму головы. Его одноклубник Конор Коуди столкнулся с португальцем и нанес ему удар по голове. Патрисиу потерял сознание. Игру приостановили почти на 15 минут, вратарю оказывали помощь за пределами поля.

Really hope Rui Patricio is okay, took quite the whack off Coady there. pic.twitter.com/Ju0rdzKKSE