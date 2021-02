Аделаида. Свёнтек берет второй титул после выигрыша Ролан Гаррос

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялся финальный матч.

Пятая сеяная полька Ига Свёнтек без особых проблем разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая была посеянна под вторым номером.

Аделаида. Финал

Ига Свёнтек [5] – Белинда Бенчич [2] – 6:2, 6:2

Отметим, что для Свёнтек это второй титул во взрослой карьере. Она также является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции. На счету Бенчич 11 финалов и четыре титула.

Со следующей недели Свёнтек поднимется в топ-15 рейтинга WTA, Бенчич сохранит 12-ю позицию.

Just when you thought tennis was an individual sport 😉



Congratulations team @iga_swiatek 👏🏆👏#AdelaideTennis pic.twitter.com/cJoLxlmQSu