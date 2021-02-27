Аделаида. Свёнтек берет второй титул после выигрыша Ролан Гаррос

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялся финальный матч.
Пятая сеяная полька Ига Свёнтек без особых проблем разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая была посеянна под вторым номером.
Аделаида. Финал
Ига Свёнтек [5] – Белинда Бенчич [2] – 6:2, 6:2
Отметим, что для Свёнтек это второй титул во взрослой карьере. Она также является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции. На счету Бенчич 11 финалов и четыре титула.
Со следующей недели Свёнтек поднимется в топ-15 рейтинга WTA, Бенчич сохранит 12-ю позицию.
Just when you thought tennis was an individual sport 😉— Adelaide International (@AdelaideTennis) February 27, 2021
Congratulations team @iga_swiatek 👏🏆👏#AdelaideTennis pic.twitter.com/cJoLxlmQSu
Источник — Sport.ua
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А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
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