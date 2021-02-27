Аделаида. Свёнтек берет второй титул после выигрыша Ролан Гаррос

Еще одна победа для польского тенниса

  • 27.02.2021 12:46
  • 663 просмотра
  • 3 комментария
Аделаида. Свёнтек берет второй титул после выигрыша Ролан Гаррос
© Sarah Reed/Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялся финальный матч.

Пятая сеяная полька Ига Свёнтек без особых проблем разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая была посеянна под вторым номером.

Аделаида. Финал
  Ига Свёнтек [5] –  Белинда Бенчич [2] – 6:2, 6:2

Отметим, что для Свёнтек это второй титул во взрослой карьере. Она также является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции. На счету Бенчич 11 финалов и четыре титула.

Со следующей недели Свёнтек поднимется в топ-15 рейтинга WTA, Бенчич сохранит 12-ю позицию.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 27.02.2021 14:14
    0
    Sashamar, 27.02.2021 13:25
    Перш за все хочу поздоровити всіх уболівальників Іги. Як сказав один з російських коментаторів на Євроспорті: "Ми чекали від неї успіхів в майбутньому, але не чекали, що це майбутнє прийде так швидко".
    А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
    Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
    У некоторых, этот путь до сих пор никак не дойдет до победы на большом шлеме (напомнить фамилию, или знаете?) Лет так 7 уже, если не больше)
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 27.02.2021 13:25
    0
    Перш за все хочу поздоровити всіх уболівальників Іги. Як сказав один з російських коментаторів на Євроспорті: "Ми чекали від неї успіхів в майбутньому, але не чекали, що це майбутнє прийде так швидко".
    А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
    Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 27.02.2021 13:07
    +2
    Ця дівчинка навіть на харді не дасть Осакі спокійно домінувати
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 27.02.2021 13:07
    +2
    Ця дівчинка навіть на харді не дасть Осакі спокійно домінувати
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 27.02.2021 14:14
    0
    Sashamar, 27.02.2021 13:25
    Перш за все хочу поздоровити всіх уболівальників Іги. Як сказав один з російських коментаторів на Євроспорті: "Ми чекали від неї успіхів в майбутньому, але не чекали, що це майбутнє прийде так швидко".
    А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
    Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
    У некоторых, этот путь до сих пор никак не дойдет до победы на большом шлеме (напомнить фамилию, или знаете?) Лет так 7 уже, если не больше)
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 27.02.2021 13:25
    0
    Перш за все хочу поздоровити всіх уболівальників Іги. Як сказав один з російських коментаторів на Євроспорті: "Ми чекали від неї успіхів в майбутньому, але не чекали, що це майбутнє прийде так швидко".
    А тепер декілька питань. Шлях до звитяг на дорослому рівні у переможниці дівочого Вімблдону-2018 зайняв два з половиною роки. Як ви гадаєте, скільки часу займе такий шлях у переможниці дівочого Вімблдону-2019 (нагадати прізвище, чи так пам'ятаєте)? Але "это только присказка, сказка впереди".
    Як ви гадаєте, чи зможе Марта, яка по психотипу та темпераменту ближче до Бенчіч чи Соболенко, ніж до Швьонтек чи Гауфф (психолог може задати певні рамки, але не більш того, природу не обманеш) на топ-рівні вигравати у Іги? І ти, хто сьогодні радіють, повинні розуміти, що Швьонтек вкрай небезпечна. Не тільки для Осаки, для наших теж.
    Ссылка
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