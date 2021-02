Есть четвертый Шлем! Наоми Осака уверенно выиграла Australian Open

Состоялся женский финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встречались третья ракетка мира японка Наоми Осака и американка Дженнифер Брэди (№24 WTA).

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась победой японки в двух сетах.

Australian Open. Финал

Наоми Осака (Япония) – Дженнифер Брэди (США) – 6:4, 6:3

Как и ожидалось, в финале получилось одностороннее движение. У Брэди получалось создавать конкуренцию только в те моменты, когда Осака не играла на максимальных оборотах. Это наиболее проявилось в первом сете, когда японка повела с брейком 3:1 и немного расслабилась. Американка сразу же отыгралась и несколько геймов на корте было не совсем понятно, в какую сторону развернется игра. В восьмом гейме Дженнифер в невероятном розыгрыше заработала скрытый сетбол, но это был ее последний большой успех в этом поединке.

Осака быстро включилась, довела до победы первый сет и сделала огромный задел во втором (4:0). После этого дала возможность сопернице еще немного показать себя на корте, даже проиграв одну свою подачу, но каких-то сомнения за конечный результат уже не было.

Справедливый результат, ведь фавориты верхней сетки полностью провалились. В финале хотелось увидеть совсем другую пару, но на все есть свои причины.

Отметим, что это был четвертый финал турниров Grand Slam для Осаки и четвертая победа. Ранее Наоми дважды выигрывала US Open (2018, 2020) и один раз Australian Open (2019). Брэди впервые сыграла в матче за титул.

Любопытно, что прервалась серия из пяти подряд побед дебютанток финалов ТБШ над теннисистками, которые уже играли в финалах Шлемов. Так свои победы добыли Алена Остапенко (РГ-2017 против Симоны Халеп), сама Наоми Осака (US Open-2018 против Серены Уильямс), Бьянка Андрееску (US Open-2019 против Серены Уильямс), София Кенин (Australian Open-2020 против Гарбинье Мугурусы) и Ига Свёнтек (РГ-2020 против Софии Кенин). Последний раз дебютантка проиграла в финале US Open-2016, когда Каролина Плишкова уступила Анжелик Кербер.

С новой недели Осака поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, Брэди – на 13-ю.