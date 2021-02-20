Есть четвертый Шлем! Наоми Осака уверенно выиграла Australian Open

В финале японская теннисистка в двух сетах разобралась с американкой Дженнифер Брэди

  • 20.02.2021 12:03
  • 2617 просмотров
  • 8 комментариев
Есть четвертый Шлем! Наоми Осака уверенно выиграла Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Состоялся женский финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встречались третья ракетка мира японка Наоми Осака и американка Дженнифер Брэди (№24 WTA).

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась победой японки в двух сетах.

Australian Open. Финал
Наоми Осака (Япония) – Дженнифер Брэди (США) – 6:4, 6:3

Как и ожидалось, в финале получилось одностороннее движение. У Брэди получалось создавать конкуренцию только в те моменты, когда Осака не играла на максимальных оборотах. Это наиболее проявилось в первом сете, когда японка повела с брейком 3:1 и немного расслабилась. Американка сразу же отыгралась и несколько геймов на корте было не совсем понятно, в какую сторону развернется игра. В восьмом гейме Дженнифер в невероятном розыгрыше заработала скрытый сетбол, но это был ее последний большой успех в этом поединке.

Осака быстро включилась, довела до победы первый сет и сделала огромный задел во втором (4:0). После этого дала возможность сопернице еще немного показать себя на корте, даже проиграв одну свою подачу, но каких-то сомнения за конечный результат уже не было. 

Справедливый результат, ведь фавориты верхней сетки полностью провалились. В финале хотелось увидеть совсем другую пару, но на все есть свои причины.

Отметим, что это был четвертый финал турниров Grand Slam для Осаки и четвертая победа. Ранее Наоми дважды выигрывала US Open (2018, 2020) и один раз Australian Open (2019). Брэди впервые сыграла в матче за титул. 

Любопытно, что прервалась серия из пяти подряд побед дебютанток финалов ТБШ над теннисистками, которые уже играли в финалах Шлемов. Так свои победы добыли Алена Остапенко (РГ-2017 против Симоны Халеп), сама Наоми Осака (US Open-2018 против Серены Уильямс), Бьянка Андрееску (US Open-2019 против Серены Уильямс), София Кенин (Australian Open-2020 против Гарбинье Мугурусы) и Ига Свёнтек (РГ-2020 против Софии Кенин). Последний раз дебютантка проиграла в финале US Open-2016, когда Каролина Плишкова уступила Анжелик Кербер.

С новой недели Осака поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, Брэди – на 13-ю.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:25
    +2
    Al Zolo, 20.02.2021 12:20
    Al Zolo, 08.02.2021 19:24:58-2
    Машину Уильямсможет остановить ток такаяже японская машина
    Читалось
    Серена давно уже превратилась в Бьорндалена образца 15-16 годов ... кучу проигранных Главных Стартов или в лучшем случае вторых-третьих мест (полу,-финалов)

    если не уйдет вовремя, то закончит в 4-5 десятке или мимо ОИ как тот норг, отцепят по спортивному принципу
    но в 40-45 лет она еще способна выходить во вторые недели ТБШ (РГ/аус/юсо - 1/4, Уимблдон - 4й круг) или в финальную часть (стадии квотер, сэмис и финал) ... довольствоваться малым или уйти
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:21
    +1
    axylinam, 20.02.2021 12:06
    Молодчинка Осака в 23 года выиграла четвёртый большой шлем,а на месте Брейди могла быть наша Свитолина
    Дженн еще на ЮСЕ играла в ахительный теннис, заслуженно номер2 на харде
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.02.2021 12:20
    0
    Al Zolo, 08.02.2021 19:24:58-2
    Машину Уильямсможет остановить ток такаяже японская машина
    Читалось
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:17
    +1
    и есть еще некая Севилья ... 8 или 9 титулов за последние 30-40 лет из которых 6-7 Еврокубков ...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:16
    +1
    7 титулов из которых 4 мэйджора ...
    номинация на величайшую пруху в истории
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.02.2021 12:16
    +4
    Тут уже без сюрпризов, надеюсь в мужском тоже Джокович возьмет!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.02.2021 12:08
    +2
    Браво Осака! На харді вона зараз топ.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.02.2021 12:06
    +6
    Молодчинка Осака в 23 года выиграла четвёртый большой шлем,а на месте Брейди могла быть наша Свитолина
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.02.2021 12:06
    +6
    Молодчинка Осака в 23 года выиграла четвёртый большой шлем,а на месте Брейди могла быть наша Свитолина
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.02.2021 12:16
    +4
    Тут уже без сюрпризов, надеюсь в мужском тоже Джокович возьмет!
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:25
    +2
    Al Zolo, 20.02.2021 12:20
    Al Zolo, 08.02.2021 19:24:58-2
    Машину Уильямсможет остановить ток такаяже японская машина
    Читалось
    Серена давно уже превратилась в Бьорндалена образца 15-16 годов ... кучу проигранных Главных Стартов или в лучшем случае вторых-третьих мест (полу,-финалов)

    если не уйдет вовремя, то закончит в 4-5 десятке или мимо ОИ как тот норг, отцепят по спортивному принципу
    но в 40-45 лет она еще способна выходить во вторые недели ТБШ (РГ/аус/юсо - 1/4, Уимблдон - 4й круг) или в финальную часть (стадии квотер, сэмис и финал) ... довольствоваться малым или уйти
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.02.2021 12:08
    +2
    Браво Осака! На харді вона зараз топ.
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:21
    +1
    axylinam, 20.02.2021 12:06
    Молодчинка Осака в 23 года выиграла четвёртый большой шлем,а на месте Брейди могла быть наша Свитолина
    Дженн еще на ЮСЕ играла в ахительный теннис, заслуженно номер2 на харде
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:17
    +1
    и есть еще некая Севилья ... 8 или 9 титулов за последние 30-40 лет из которых 6-7 Еврокубков ...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 20.02.2021 12:16
    +1
    7 титулов из которых 4 мэйджора ...
    номинация на величайшую пруху в истории
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.02.2021 12:20
    0
    Al Zolo, 08.02.2021 19:24:58-2
    Машину Уильямсможет остановить ток такаяже японская машина
    Читалось
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