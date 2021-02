Сенсация! Четвертая ракетка мира проиграла теннисистке без рейтинга

Параллельно с Australian Open в Мельбурне проходит турнир WTA Phillip Island Trophy. Сегодня на турнире состоялась громкая сенсация.

Действующая чемпионка Australian Open и четвертая ракетка мира София Кенин сенсационно проиграла 18-летней австралийке Оливии Градецки, у которой нет личного рейтинга WTA. В основную сетку турнира она попала благодаря уайлд-кард.

Simply sensational 🙌



🇦🇺 18 year old Olivia Gadecki upsets the No.1 seed Kenin, 2-6, 7-6(4), 6-4 at the Phillip Island Trophy.#PhillipIslandWTA pic.twitter.com/kG2gMwVtQS