Сенсация! Четвертая ракетка мира проиграла теннисистке без рейтинга

Параллельно с Australian Open в Мельбурне проходит турнир WTA Phillip Island Trophy. Сегодня на турнире состоялась громкая сенсация.

Действующая чемпионка Australian Open и четвертая ракетка мира София Кенин сенсационно проиграла 18-летней австралийке Оливии Градецки, у которой нет личного рейтинга WTA. В основную сетку турнира она попала благодаря уайлд-кард.

Simply sensational 🙌



🇦🇺 18 year old Olivia Gadecki upsets the No.1 seed Kenin, 2-6, 7-6(4), 6-4 at the Phillip Island Trophy.#PhillipIslandWTA pic.twitter.com/kG2gMwVtQS — wta (@WTA) February 14, 2021

В предыдущий раз тинейджер без рейтинга WTA обыгрывала теннисистку из топ-10 в далеком 1997 году. Тогда 15-летняя хорватка Мирьяна Лучич-Барони победила Аманду Кетцер в полуфинале домашнего турнира в Боле.