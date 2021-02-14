Сенсация! Четвертая ракетка мира проиграла теннисистке без рейтинга

Параллельно с Australian Open в Мельбурне проходит турнир WTA Phillip Island Trophy. Сегодня на турнире состоялась громкая сенсация.
Действующая чемпионка Australian Open и четвертая ракетка мира София Кенин сенсационно проиграла 18-летней австралийке Оливии Градецки, у которой нет личного рейтинга WTA. В основную сетку турнира она попала благодаря уайлд-кард.
Simply sensational 🙌— wta (@WTA) February 14, 2021
🇦🇺 18 year old Olivia Gadecki upsets the No.1 seed Kenin, 2-6, 7-6(4), 6-4 at the Phillip Island Trophy.#PhillipIslandWTA pic.twitter.com/kG2gMwVtQS
В предыдущий раз тинейджер без рейтинга WTA обыгрывала теннисистку из топ-10 в далеком 1997 году. Тогда 15-летняя хорватка Мирьяна Лучич-Барони победила Аманду Кетцер в полуфинале домашнего турнира в Боле.
Источник — Sport.ua
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