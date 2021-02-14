Сенсация! Четвертая ракетка мира проиграла теннисистке без рейтинга

Подвиг Оливии Градецки на турнире WTA в Мельбурне

  • 14.02.2021 13:08
  • 1003 просмотра
  • 1 комментарий
Сенсация! Четвертая ракетка мира проиграла теннисистке без рейтинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Параллельно с Australian Open в Мельбурне проходит турнир WTA Phillip Island Trophy. Сегодня на турнире состоялась громкая сенсация.

Действующая чемпионка Australian Open и четвертая ракетка мира София Кенин сенсационно проиграла 18-летней австралийке Оливии Градецки, у которой нет личного рейтинга WTA. В основную сетку турнира она попала благодаря уайлд-кард.

В предыдущий раз тинейджер без рейтинга WTA обыгрывала теннисистку из топ-10 в далеком 1997 году. Тогда 15-летняя хорватка Мирьяна Лучич-Барони победила Аманду Кетцер в полуфинале домашнего турнира в Боле.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Trollface
      Trollface, 14.02.2021 13:13
    0
    Не было рейтинга, теперь будет.
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    Trollface
      Trollface, 14.02.2021 13:13
    0
    Не было рейтинга, теперь будет.
    Ссылка
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