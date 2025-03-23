Л. Киченок / Кенин – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Софией Кенин (США) играет против тандема Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия). Время начала встречи – 21:50 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния далее сыграют либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Анны Калинской и Кэти Макналли.

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