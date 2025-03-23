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  4. Л. Киченок / Кенин – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 марта 2025, 22:10 |
635
0

Л. Киченок / Кенин – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами

23 марта 2025, 22:10 |
635
0
Л. Киченок / Кенин – Доулхайд / Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. София Кенин и Людмила Киченок

23 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Софией Кенин (США) играет против тандема Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Хантер (Австралия). Время начала встречи – 21:50 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния далее сыграют либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Анны Калинской и Кэти Макналли.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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