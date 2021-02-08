ВИДЕО. Монфис не смог сдержать слез на пресс-конференции после поражения

Попросил журналистов не добивать его

  • 08.02.2021 13:04
  • 2261 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Монфис не смог сдержать слез на пресс-конференции после поражения
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский теннисист Гаэль Монфис эмоционально пообщался с журналистами после поражения в первом круге Australian Open от Эмила Руусувори из Финляндии.

«Вы говорите, что я снова проиграл, но для меня это первое поражение сезона. Я продолжу работать, чтобы снова наступил момент, когда я смогу улыбаться. Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать.

У меня нет уверенности, я не могу найти игру. Я плохо играю, не могу подавать, не попадаю с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот кошмар кончился, но пока не получается.

Я дам простой ответ, о котором говорит мне моя мама (плачет). Она сказала бы мне: «Надо просто продолжать тренироваться и игра вернется». Это единственный секрет», – сказал Монфис.
 

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 08.02.2021 14:02
    0
    Світолін веде себе як баба)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2021 13:26
    +5
    Видно что очень переживает и этим себя ещё больше загоняет в угол.
    Да уж, психология в спорте, как и в жизни - великое дело!
    Хотелось бы ещё увидеть того прежнего Монфиса, с его коронным ударом в прыжке!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.02.2021 13:20
    -5
    У Монфиса уже такой возраст,что нужно выбирать,на теннис тратить силы или на Свитолину,судя по всему все силы ушли на Свитолину
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 08.02.2021 13:07
    +3
    Тримайся, чувак! Сьогодні ти програв майбутній тенісній зірці...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2021 13:26
    +5
    Видно что очень переживает и этим себя ещё больше загоняет в угол.
    Да уж, психология в спорте, как и в жизни - великое дело!
    Хотелось бы ещё увидеть того прежнего Монфиса, с его коронным ударом в прыжке!
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 08.02.2021 13:07
    +3
    Тримайся, чувак! Сьогодні ти програв майбутній тенісній зірці...
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 08.02.2021 14:02
    0
    Світолін веде себе як баба)
    Ссылка
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