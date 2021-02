ВИДЕО. Монфис не смог сдержать слез на пресс-конференции после поражения

Французский теннисист Гаэль Монфис эмоционально пообщался с журналистами после поражения в первом круге Australian Open от Эмила Руусувори из Финляндии.

«Вы говорите, что я снова проиграл, но для меня это первое поражение сезона. Я продолжу работать, чтобы снова наступил момент, когда я смогу улыбаться. Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать.

У меня нет уверенности, я не могу найти игру. Я плохо играю, не могу подавать, не попадаю с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот кошмар кончился, но пока не получается.

Я дам простой ответ, о котором говорит мне моя мама (плачет). Она сказала бы мне: «Надо просто продолжать тренироваться и игра вернется». Это единственный секрет», – сказал Монфис.



