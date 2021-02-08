ВИДЕО. Монфис не смог сдержать слез на пресс-конференции после поражения

Французский теннисист Гаэль Монфис эмоционально пообщался с журналистами после поражения в первом круге Australian Open от Эмила Руусувори из Финляндии.
«Вы говорите, что я снова проиграл, но для меня это первое поражение сезона. Я продолжу работать, чтобы снова наступил момент, когда я смогу улыбаться. Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать.
У меня нет уверенности, я не могу найти игру. Я плохо играю, не могу подавать, не попадаю с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот кошмар кончился, но пока не получается.
Я дам простой ответ, о котором говорит мне моя мама (плачет). Она сказала бы мне: «Надо просто продолжать тренироваться и игра вернется». Это единственный секрет», – сказал Монфис.
EMOTION from @Gael_Monfils 👊— Wide World of Sports (@wwos) February 8, 2021
More than just a game.#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/dJmmxdz4CT
Источник — Twitter
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Да уж, психология в спорте, как и в жизни - великое дело!
Хотелось бы ещё увидеть того прежнего Монфиса, с его коронным ударом в прыжке!
Да уж, психология в спорте, как и в жизни - великое дело!
Хотелось бы ещё увидеть того прежнего Монфиса, с его коронным ударом в прыжке!
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