Матчам быть! Тесты всех участников Australian Open оказались негативными

Организаторы Australian Open сообщили о результатах тестирования на коронавирус. Напомним, что ранее у одного из работников отеля в Мельбурне обнаружили COVID-19.
Из-за этого всех постояльцев отеля изолировали. Было протестировано более 500 человек, среди них игроки, судьи и другой персонал.
Все тесты показали негативный результат.
Отметим, что 5 февраля состоится жеребьевка Australian Open.
AO update: All tests conducted on AO quarantine participants yesterday have returned negative results.#AusOpen pic.twitter.com/H888A7F3mS— #AusOpen (@AustralianOpen) February 5, 2021
Источник — Sport.ua
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