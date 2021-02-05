Матчам быть! Тесты всех участников Australian Open оказались негативными

Было протестировано 500 человек

  • 05.02.2021 07:17
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Матчам быть! Тесты всех участников Australian Open оказались негативными
© Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы Australian Open сообщили о результатах тестирования на коронавирус. Напомним, что ранее у одного из работников отеля в Мельбурне обнаружили COVID-19. 

Из-за этого всех постояльцев отеля изолировали. Было протестировано более 500 человек, среди них игроки, судьи и другой персонал.

Все тесты показали негативный результат. 

Отметим, что 5 февраля состоится жеребьевка Australian Open.

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Источник — Sport.ua

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