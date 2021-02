Матчам быть! Тесты всех участников Australian Open оказались негативными

Организаторы Australian Open сообщили о результатах тестирования на коронавирус. Напомним, что ранее у одного из работников отеля в Мельбурне обнаружили COVID-19.

Из-за этого всех постояльцев отеля изолировали. Было протестировано более 500 человек, среди них игроки, судьи и другой персонал.

Все тесты показали негативный результат.

Отметим, что 5 февраля состоится жеребьевка Australian Open.

AO update: All tests conducted on AO quarantine participants yesterday have returned negative results.#AusOpen pic.twitter.com/H888A7F3mS