ВИДЕО. Победа Украины. Ирландия забила автогол и не реализовала пенальти

Женская сборная Украины, обыграв Ирландию (1:0), продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2022.
Ключевыми эпизодами матча Украина – Ирландия стали курьезный автогол и нереализованный гостями пенальти.
Disaster for Ireland as a mix-up between Aine O'Gorman and keeper Courtney Brosnan leads to an own-goal and Ukraine take the lead https://t.co/DCZgAvv4go #UKRIRL pic.twitter.com/Jl3XbdANoi— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) October 23, 2020
A lifeline for Ireland as O'Sullivan is brought down in the box but McCabe hits the bar again from the penalty https://t.co/DCZgAvv4go #UKRIRL pic.twitter.com/rmLIKTwlgD— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) October 23, 2020
Rianna Jarrett went close to an equaliser just before the break https://t.co/DCZgAvv4go #UKRIRL #COYGIG pic.twitter.com/qcGNCmG7cW— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) October 23, 2020
Источник — Twitter
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