ВИДЕО. Победа Украины. Ирландия забила автогол и не реализовала пенальти

Женская сборная Украины, обыграв Ирландию (1:0), продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2022.

Ключевыми эпизодами матча Украина – Ирландия стали курьезный автогол и нереализованный гостями пенальти.

Disaster for Ireland as a mix-up between Aine O'Gorman and keeper Courtney Brosnan leads to an own-goal and Ukraine take the lead https://t.co/DCZgAvv4go #UKRIRL pic.twitter.com/Jl3XbdANoi — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) October 23, 2020