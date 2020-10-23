Женская сборная Украины благодаря курьезному автоголу обыграла Ирландию

Команда Натальи Зинченко продолжает бороться за путевку на чемпионат Европы

  • 23.10.2020 20:54
  • 1735 просмотров
  • 6 комментариев
Женская сборная Украины благодаря курьезному автоголу обыграла Ирландию
© YouTube

Отчет о матче ожидайте позже.

Отборочный турнир Евро-2022. Группа I.

Украина – Ирландия – 1:0

Ани О'Гормен (25, автогол)

На 33-й минуте Кэти Маккейб не реализовала пенальти (перекладина)

Любовь Шматко (15), Анастасия Воронина (67) – Даян Колдуэлл (41), Кэти Маккейб (66)

Украина: Санина, Филенко, Кравец, Панцулая (Анастасия Воронина, 46; Петрик, 70), Шматко, Андрущак, Апанащенко, Козлова (Анна Воронина, 94), Калинина (Кунина, 46), Бойченко (Малахова, 91), Химич

Ирландия: Броснан, Скотт (Молой, 87), Конноли, Куинн, Колдуэлл, Д. О'Салливан, Маккейб, Джарретт (Баррет, 87), О'Гормен, Пейн, Литтлджон

Арбитр: Ивана Мартинчич (Хорватия)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев, Украина)

УКРАИНА - ИРЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.10.2020 21:27
    +1
    Україні потрібні дві перемоги в останніх двох матчах. В Греції мабуть буде важкувато, але реально, тим більше, що дома перемогли їх 4:0, а з македонками дома повинно бути все добре.
    У Ірландії шансів на друге місце, якщо Україна візьме максимум, практично нема.
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 23.10.2020 21:21
    +6
    M K, 23.10.2020 21:14
    Долб@еб или да?
    не обращай внимания,тут есть несколько ботов из-под ВПН сидящих, которые против всего хорошего, что есть в Украине, жаба их давит.
    А девченки умнички, понятно, что ирладнки опытнее, но дотерпели, дожали, доборолись и забей еще 2 стопроцентных момента было б вообще супер!
    С победой!
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 23.10.2020 21:19
    +2
    Та не,это дитя порока.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 21:18
    -6
    M K, 23.10.2020 21:14
    Долб@еб или да?
    Ты пиши без шифровки, раз такой смелый.
    А я смотрел игру с автоголом и незабитым пеналем.
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 23.10.2020 21:14
    0
    con clusion, 23.10.2020 21:01
    Наше броуновское движение победило!
    Отбились, отбуцались, отвалялись, отволынили.
    Просто у наших волосы заколоты были, а иришки мотыляли гривами.
    Вот и всё и наши выше гречек...
    Долб@еб или да?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 21:01
    -7
    Наше броуновское движение победило!
    Отбились, отбуцались, отвалялись, отволынили.
    Просто у наших волосы заколоты были, а иришки мотыляли гривами.
    Вот и всё и наши выше гречек...
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 23.10.2020 21:21
    +6
    M K, 23.10.2020 21:14
    Долб@еб или да?
    не обращай внимания,тут есть несколько ботов из-под ВПН сидящих, которые против всего хорошего, что есть в Украине, жаба их давит.
    А девченки умнички, понятно, что ирладнки опытнее, но дотерпели, дожали, доборолись и забей еще 2 стопроцентных момента было б вообще супер!
    С победой!
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 23.10.2020 21:19
    +2
    Та не,это дитя порока.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.10.2020 21:27
    +1
    Україні потрібні дві перемоги в останніх двох матчах. В Греції мабуть буде важкувато, але реально, тим більше, що дома перемогли їх 4:0, а з македонками дома повинно бути все добре.
    У Ірландії шансів на друге місце, якщо Україна візьме максимум, практично нема.
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 23.10.2020 21:14
    0
    con clusion, 23.10.2020 21:01
    Наше броуновское движение победило!
    Отбились, отбуцались, отвалялись, отволынили.
    Просто у наших волосы заколоты были, а иришки мотыляли гривами.
    Вот и всё и наши выше гречек...
    Долб@еб или да?
    Ссылка
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