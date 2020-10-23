Женская сборная Украины благодаря курьезному автоголу обыграла Ирландию

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Отборочный турнир Евро-2022. Группа I.
Украина – Ирландия – 1:0
Ани О'Гормен (25, автогол)
На 33-й минуте Кэти Маккейб не реализовала пенальти (перекладина)
Любовь Шматко (15), Анастасия Воронина (67) – Даян Колдуэлл (41), Кэти Маккейб (66)
Украина: Санина, Филенко, Кравец, Панцулая (Анастасия Воронина, 46; Петрик, 70), Шматко, Андрущак, Апанащенко, Козлова (Анна Воронина, 94), Калинина (Кунина, 46), Бойченко (Малахова, 91), Химич
Ирландия: Броснан, Скотт (Молой, 87), Конноли, Куинн, Колдуэлл, Д. О'Салливан, Маккейб, Джарретт (Баррет, 87), О'Гормен, Пейн, Литтлджон
Арбитр: Ивана Мартинчич (Хорватия)
Стадион «Оболонь-Арена» (Киев, Украина)
Александр Снитко, Sport.ua
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У Ірландії шансів на друге місце, якщо Україна візьме максимум, практично нема.
А девченки умнички, понятно, что ирладнки опытнее, но дотерпели, дожали, доборолись и забей еще 2 стопроцентных момента было б вообще супер!
С победой!
А я смотрел игру с автоголом и незабитым пеналем.
Отбились, отбуцались, отвалялись, отволынили.
Просто у наших волосы заколоты были, а иришки мотыляли гривами.
Вот и всё и наши выше гречек...
Отбились, отбуцались, отвалялись, отволынили.
Просто у наших волосы заколоты были, а иришки мотыляли гривами.
Вот и всё и наши выше гречек...
А девченки умнички, понятно, что ирладнки опытнее, но дотерпели, дожали, доборолись и забей еще 2 стопроцентных момента было б вообще супер!
С победой!
У Ірландії шансів на друге місце, якщо Україна візьме максимум, практично нема.
Отбились, отбуцались, отвалялись, отволынили.
Просто у наших волосы заколоты были, а иришки мотыляли гривами.
Вот и всё и наши выше гречек...
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