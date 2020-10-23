Отборочный турнир Евро-2022. Группа I.

Украина – Ирландия – 1:0

Ани О'Гормен (25, автогол)

На 33-й минуте Кэти Маккейб не реализовала пенальти (перекладина)

Любовь Шматко (15), Анастасия Воронина (67) – Даян Колдуэлл (41), Кэти Маккейб (66)

Украина: Санина, Филенко, Кравец, Панцулая (Анастасия Воронина, 46; Петрик, 70), Шматко, Андрущак, Апанащенко, Козлова (Анна Воронина, 94), Калинина (Кунина, 46), Бойченко (Малахова, 91), Химич

Запас: Бондарчук, Герасимчук, Подольская, Петрик, Анна Воронина, Василюк, Малахова

Ирландия: Броснан, Скотт (Молой, 87), Конноли, Куинн, Колдуэлл, Д. О'Салливан, Маккейб, Джарретт (Баррет, 87), О'Гормен, Пейн, Литтлджон

Запас: Рид-Берк, Молони, Фэхи, Финн, Кирнан, Баррет, О'Риордан, Моллой, Каруса, Кинэн, Фаррелли, Нолан

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев, Украина)

Арбитр: Ивана Мартинчич (Хорватия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Козловой вышла Анна Воронина.

93 мин. После навеса со штрафного Куинн пробила мимо ворот!

91 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Бойченко на поле вышла Малахова.

90 мин. Арбитр добавила 4 минуты.

90 мин. ЭХ! После прострела Бойченко Козлова не сумела пробить из центра штрафной!

87 мин. Замены у Ирландии. Вместо Скотт вышла Молой, вместо Джарретт вышла Баррет.

85 мин. После столкновения Бойченко и Скотт обеим футболисткам оказали медицинскую помощь.

83 мин. Козлова из-за пределов штрафной пробила выше ворот!

82 мин. Литтлджон нарушила правила на половине поля Украины.

81 мин. Апанащенко из-за пределов штрафной пробила несильно в руки голкиперу.

79 мин. О'Салливан нарушила правила против Филенко в штрафной сборной Украины.

75 мин. Маккейб навесила со штрафного с правого фланга, и Санина поймала мяч!

73 мин. После потери Кравец О'Салливан из-за пределов штрафной пробила неточно!

72 мин. Кунина нарушила правила возле штрафной Ирландии.

70 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Анастасии Ворониной на поле вышла Петрик.

68 мин. Маккейб со штрафного не попала в ворота.

67 мин. Анастасия Воронина грубо сыграла возле угла нашей штрафной.

66 мин. Маккейб за разговоры.

65 мин. Неудачная атака сборной Украины.

63 мин. УХ! После навеса с фланга Санина рукой выбила мяч!

61 мин. Маккейб упала в углу нашей штрафной, свисток арбитра промолчал.

60 мин. Апанащенко с лёта из-за пределов штрафной пробила неточно.

58 мин. Андрущак оказывают медицинскую помощь.

57 мин. Апанащенко ворвалась в свободную зону на левом фланге, но сделала неточный прострел на Бойченко!

54 мин. ОПАСНО! После передачи Литтлджон Джарретт пробила из правого угла штрафной, и Санина в падении отбила мяч!

51 мин. Маккейб навесила со штрафного, и после скидки к вратарской Санина поймала мяч!

49 мин. Опасно! Кравец помешала сопернице пробить из центра штрафной!

48 мин. Неудачная атака ирландок.

46 мин. Замены у сборной Украины. Вместо Панцулаи на поле вышла Анастасия Воронина, а Кунина сменила Калинину.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. ОПАСНОООО! Джарретт по центру ворвалась в нашу штрафную, на замахе обыграла Панцулаю и покатила мяч мимо Саниной - Шматко успела догнать футбольный снаряд и спасла ситуацию!

43 мин. Ая-яй-яй! Апанащенко справа ворвалась в штрафную Ирландии и не попала в дальний угол!

41 мин. Колдуэлл грубо сыграла против Калининой в центре поля.

38 мин. Неудачная атака сборной Ирландии.

36 мин. Ирландки в эти минуты активно атакуют.

33 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ МАККЕЙБ! В перекладину пробила ирландка с 11-тиметровой отметки!

32 мин. ПЕНАЛЬТИ! Шматко в своей штрафной зацепила соперницу!

28 мин. Козлова из-за пределов штрафной пробила неточно.

25 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Курьезненько! Украинки атаковали левым флангом, и О'Гормен, прерывавшая передачу по флангу, срезала мяч в противоход своему голкиперу, которая не сумела догнать футбольный снаряд!

22 мин. Неудачная атака сборной Украины.

19 мин. ЭК! Химич на правом фланге качнула оппонентку и сделала навес на Козлову, которой не удалось пробить!

17 мин. Еще одна острая атака ирландок ударом по воротам не завершилась.

16 мин. ОПАСНО! Маккейб пробила со штрафного, и мяч, зацепив перекладину, вылетел за пределы поля!

15 мин. Шматко грубо сыграла перед штрафной сборной Украины.

14 мин. Санина выбежала за пределы штрафной и опередила соперницу, которая на скорости двигалась к воротам!

11 мин. Скотт из-за пределов штрафной пробила выше ворот.

10 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. Еще один угловой у наших ворот. Без остроты.

6 мин. Панцулая классно сыграла в подкате на фланге, отобрав мяч у соперницы.

4 мин. Три угловых подряд подали ирландки - отбились сине-желтые.

2 мин. Панцулая навесила со штрафного с правого фланга, но Бойченко не дотянулась до мяча.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 23-го октября, состоится отборочный поединок женского Евро-2022, в котором сборная Украины будет принимать Ирландию. Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 19:00.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. К Англии, которая примет чемпионат Европы, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Сборная Украины на данный момент занимает предпоследнее место группы I, но имеет вполне реальные шансы зацепиться за второе место. Для этого украинкам необходимо одержать победы в трех оставшихся встречах (кроме Ирландии, «сине-желтые» сыграют на выезде с Грецией и дома с Черногорией), и надеяться, что ирландки не обыграют Германию. Отметим, что перед ответственным противостоянием сразу шесть футболисток, вызванных в сборную Украины, сдали положительный тест на Covid-19 и вынужденно ушли на самоизоляцию.

Группа I

Команда М В Н П З-П О Германия 6 6 0 0 37 - 0 18 Ирландия 6 4 1 1 10 - 6 13 Греция 6 2 1 3 6 - 11 7 Украина 5 2 0 3 9 - 20 6 Черногория 7 0 0 7 1 - 26 0

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между женскими сборными Украины и Ирландии.