Отборочный турнир Евро-2022. Группа I.
Украина – Ирландия – 1:0
Ани О'Гормен (25, автогол)
На 33-й минуте Кэти Маккейб не реализовала пенальти (перекладина)
Любовь Шматко (15), Анастасия Воронина (67) – Даян Колдуэлл (41), Кэти Маккейб (66)
Украина: Санина, Филенко, Кравец, Панцулая (Анастасия Воронина, 46; Петрик, 70), Шматко, Андрущак, Апанащенко, Козлова (Анна Воронина, 94), Калинина (Кунина, 46), Бойченко (Малахова, 91), Химич
Запас: Бондарчук, Герасимчук, Подольская, Петрик, Анна Воронина, Василюк, Малахова
Ирландия: Броснан, Скотт (Молой, 87), Конноли, Куинн, Колдуэлл, Д. О'Салливан, Маккейб, Джарретт (Баррет, 87), О'Гормен, Пейн, Литтлджон
Запас: Рид-Берк, Молони, Фэхи, Финн, Кирнан, Баррет, О'Риордан, Моллой, Каруса, Кинэн, Фаррелли, Нолан
Стадион «Оболонь-Арена» (Киев, Украина)
Арбитр: Ивана Мартинчич (Хорватия)
МАТЧ ОКОНЧЕН!
94 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Козловой вышла Анна Воронина.
93 мин. После навеса со штрафного Куинн пробила мимо ворот!
91 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Бойченко на поле вышла Малахова.
90 мин. Арбитр добавила 4 минуты.
90 мин. ЭХ! После прострела Бойченко Козлова не сумела пробить из центра штрафной!
87 мин. Замены у Ирландии. Вместо Скотт вышла Молой, вместо Джарретт вышла Баррет.
85 мин. После столкновения Бойченко и Скотт обеим футболисткам оказали медицинскую помощь.
83 мин. Козлова из-за пределов штрафной пробила выше ворот!
82 мин. Литтлджон нарушила правила на половине поля Украины.
81 мин. Апанащенко из-за пределов штрафной пробила несильно в руки голкиперу.
79 мин. О'Салливан нарушила правила против Филенко в штрафной сборной Украины.
75 мин. Маккейб навесила со штрафного с правого фланга, и Санина поймала мяч!
73 мин. После потери Кравец О'Салливан из-за пределов штрафной пробила неточно!
72 мин. Кунина нарушила правила возле штрафной Ирландии.
70 мин. Замена у сборной Украины. Вместо Анастасии Ворониной на поле вышла Петрик.
68 мин. Маккейб со штрафного не попала в ворота.
67 мин. Анастасия Воронина грубо сыграла возле угла нашей штрафной.
66 мин. Маккейб за разговоры.
65 мин. Неудачная атака сборной Украины.
63 мин. УХ! После навеса с фланга Санина рукой выбила мяч!
61 мин. Маккейб упала в углу нашей штрафной, свисток арбитра промолчал.
60 мин. Апанащенко с лёта из-за пределов штрафной пробила неточно.
58 мин. Андрущак оказывают медицинскую помощь.
57 мин. Апанащенко ворвалась в свободную зону на левом фланге, но сделала неточный прострел на Бойченко!
54 мин. ОПАСНО! После передачи Литтлджон Джарретт пробила из правого угла штрафной, и Санина в падении отбила мяч!
51 мин. Маккейб навесила со штрафного, и после скидки к вратарской Санина поймала мяч!
49 мин. Опасно! Кравец помешала сопернице пробить из центра штрафной!
48 мин. Неудачная атака ирландок.
46 мин. Замены у сборной Украины. Вместо Панцулаи на поле вышла Анастасия Воронина, а Кунина сменила Калинину.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. ОПАСНОООО! Джарретт по центру ворвалась в нашу штрафную, на замахе обыграла Панцулаю и покатила мяч мимо Саниной - Шматко успела догнать футбольный снаряд и спасла ситуацию!
43 мин. Ая-яй-яй! Апанащенко справа ворвалась в штрафную Ирландии и не попала в дальний угол!
41 мин. Колдуэлл грубо сыграла против Калининой в центре поля.
38 мин. Неудачная атака сборной Ирландии.
36 мин. Ирландки в эти минуты активно атакуют.
33 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ МАККЕЙБ! В перекладину пробила ирландка с 11-тиметровой отметки!
32 мин. ПЕНАЛЬТИ! Шматко в своей штрафной зацепила соперницу!
28 мин. Козлова из-за пределов штрафной пробила неточно.
25 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Курьезненько! Украинки атаковали левым флангом, и О'Гормен, прерывавшая передачу по флангу, срезала мяч в противоход своему голкиперу, которая не сумела догнать футбольный снаряд!
22 мин. Неудачная атака сборной Украины.
19 мин. ЭК! Химич на правом фланге качнула оппонентку и сделала навес на Козлову, которой не удалось пробить!
17 мин. Еще одна острая атака ирландок ударом по воротам не завершилась.
16 мин. ОПАСНО! Маккейб пробила со штрафного, и мяч, зацепив перекладину, вылетел за пределы поля!
15 мин. Шматко грубо сыграла перед штрафной сборной Украины.
14 мин. Санина выбежала за пределы штрафной и опередила соперницу, которая на скорости двигалась к воротам!
11 мин. Скотт из-за пределов штрафной пробила выше ворот.
10 мин. Игра идет в центре поля.
8 мин. Еще один угловой у наших ворот. Без остроты.
6 мин. Панцулая классно сыграла в подкате на фланге, отобрав мяч у соперницы.
4 мин. Три угловых подряд подали ирландки - отбились сине-желтые.
2 мин. Панцулая навесила со штрафного с правого фланга, но Бойченко не дотянулась до мяча.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В пятницу, 23-го октября, состоится отборочный поединок женского Евро-2022, в котором сборная Украины будет принимать Ирландию. Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 19:00.
Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. К Англии, которая примет чемпионат Европы, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Сборная Украины на данный момент занимает предпоследнее место группы I, но имеет вполне реальные шансы зацепиться за второе место. Для этого украинкам необходимо одержать победы в трех оставшихся встречах (кроме Ирландии, «сине-желтые» сыграют на выезде с Грецией и дома с Черногорией), и надеяться, что ирландки не обыграют Германию. Отметим, что перед ответственным противостоянием сразу шесть футболисток, вызванных в сборную Украины, сдали положительный тест на Covid-19 и вынужденно ушли на самоизоляцию.
Группа I
|
Команда
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
З-П
|
О
|Германия
|
6
|
6
|
0
|
0
|
37 - 0
|
18
|
Ирландия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10 - 6
|
13
|
Греция
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6 - 11
|
7
|
Украина
|
5
|
2
|
0
|
3
|
9 - 20
|
6
|
Черногория
|
7
|
0
|
0
|
7
|
1 - 26
|
0
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между женскими сборными Украины и Ирландии.
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователь, загрузивший видео, запретил его просмотр в вашей стране.
А там ссылка Смотреть в Ютуб!
Там и смотрю.
Пользователь, загрузивший видео, запретил его просмотр в вашей стране.
Пользователь, загрузивший видео, запретил его просмотр в вашей стране.
А там ссылка Смотреть в Ютуб!
Там и смотрю.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.