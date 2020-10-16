В шестом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в субботу 17 октября в Запорожье луганская «Заря» встретится с «Колосом» из Ковалёвки.

На данный момент команды разделяют в турнирной таблице 5 очков, причем «Колос» занимает 3 место, а бронзовый призер предыдущего сезона «Заря» расположилась только на девятом. Поэтому подопечным Виктора Скрипника надо наверстывать упущенное на старте и постараться выбраться вверх. А для этого надо обязательно побеждать в предстоящем поединке. Понятно, что гости будут совершенно противоположного мнения и приложат все усилия, чтобы, как минимум, сохранить дистанцию между этими командами. И еще. Для «Зари» эта игра станет генеральной репетицией перед стартом в Лиге Европы, где их первым соперником будет английский «Лестер».

Матч «Заря» - «Колос» пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ЗАРЯ - КОЛОС